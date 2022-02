ERR Washingtonis: USA suurendab julgeolekuabi Ukrainale

USA kehtestas reedel sanktsioonid Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Lisaks kehtestas USA sanktsioonid ka välisministrile Sergei Lavrovile, kaitseministrile Sergei Šoigule ja relvajõudude kindralstaabi ülemale Valeri Gerassimovile. Praegu ei ole selge, kuivõrd need piirangud Putinit päriselt mõjutavad, sest tema vara ulatus ja asukoht on teadmata.

"Ma ei hakka siin tema vara üksikasjadest rääkima. Jällegi, mis on oluline ja mida loodetavasti kogu maailm tunnetab, on ühtsus, millega USA, president Biden ja Euroopa partnerid ja liitlased töötavad," kõneles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki pressikonverentsil.

USA kaitseministeerium teatas, et Ukrainale kavatsetakse anda veelgi julgeolekuabi. Ministeerium ei täpsustanud üksikasju, sest olukord on ärev ja pidevas muutumises.

"Me ei tahaks avalikult nimetada kõike, mida nad USA-lt saavad. Seega oleme ka edaspidi ettevaatlikud, kui palju üksikasju avalikkusega jagame, aga teame, et neil on enesekaitsevajadusi. Teeme kõik võimaliku, et neid täita," ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby.

"Peame ukrainlasi relvastama, jagama Ukraina vastupanujõudude ja sõjaväega vajalikku luureinfot, nii et nad saaksid tappa sissetungijatest venelasi," sõnas USA senati luurekomitee vabariiklasest liige Ben Basse.

Analüütikute hinnangul tuleks sanktsioone kehtestada ka Vene energiale

USA ja Euroopa Liidu liitlaste seast on tulnud ka aina rohkem üleskutseid, et Venemaa tuleks välja arvata rahvusvahelisest pangandussüsteemist SWIFT, mis ühendab tuhandeid finantsasutusi. Samuti tuleks analüütikute hinnangul pöörata tähelepanu Venemaa energiasektorile.

"Energiasektor vastutab 30 protsendi Venemaa majanduse ja 60 protsendi ekspordi eest. Kuna me ei ole seda sihikule võtnud, siis arvan, et Vladimir Putin näeb lääneriikide sammudes pigem nõrkust kui tugevust," kommenteeris CBS-i julgeolekutoimetaja Michael Morell.

"Administratsioonil on väga tähtis sisemine arutelu, mis on põhjendatud, kas teatud energiasanktsioonid võivad kasvatada maailmaturu hindu viisil, mis on kogemata Putinile kasulikud. Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.