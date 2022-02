Ukraina palub peatada Venemaa ligipääsu Apple'i teenustele

Fedorov avaldas saadetud kirja sotsiaalmeedias.

Minister palub Cookil toetada USA valitsuse kehtestatud sanktsioone Venemaale.

"Kogu maailm tõrjub agressorit sanktsioonide kehtestamisega – vaenlane peab kandma märkimisväärseid kaotusi. Kuid me vajame teie abi – 2022. aastal on kaasaegne tehnoloogia ehk parim vastus tankidele, mitmetele raketiheitjatele ja rakettidele," seisab kirjas.

"Ma pöördun teie poole – ja olen kindel, et te mitte ainult ei kuule, vaid teete kõik võimaliku, et kaitsta Ukrainat, Euroopat ja kogu demokraatlikku maailma verise autoritaarse agressiooni eest – et, lõpetada Apple'i teenuste ja toodete pakkumine Venemaa Föderatsioonile, sealhulgas blokeerida juurdepääs App Store'ile," lisab minister.

Fedorovi hinnangul "motiveeriks Apple'ile ligipääsu peatamine Vene noori ja aktiivset elanikkonda sõjalist agressiooni peatama".

I've contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS