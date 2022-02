Vabatahtlikud said relvad, et Kiievit kaitsta

President Volodõmõr Zelenski kutsus vabatahtlikke üles võtma relvad, et linna kaitsta. Kümned inimesed seisidki seejärel Kiievi kesklinnas jaotuskeskuse juures järjekorras, et endale relv saada, kirjutab The New York Times.

Relvajõudude alla moodustatud territoriaalkaitsejõud on mitu kuud värvanud linnades inimesi, et nad läheksid teenistusse, kui sõda peaks puhkema. Reedel muutuski see reaalsuseks, kui Vene väed Kiievi juurde jõudsid.

"Tõeline oht on käes," ütles territoriaalkaitseväe rahvusvaheliste suhete juht Ruslan Mirošnitšenko.

"See puudutab Ukraina kui iseseisva riigi füüsilist olemasolu. Kui me näeme patriooti, kes tahab riiki kaitsta, me anname talle selle võimaluse," lisas ta.

Hinnanguliselt jagati neljapäeval Kiievis inimestele 18 000 automaatrelva.

Nii mõnigi otsustas relva võtta ja võimalikus tänavalahingus võidelda patriotismist.

"Mul ei ole tegelikult valikut. See on mu kodu. Mul pole kuhugi minna ja ma ei kavatse sellest loobuda," ütles 21-aastane arvutiprogrammeerija Hlib Bondarenko.

Teiste seas seisis relvajärjekorras ettevõtja Olena Sokolan. "Ma olen naine, aga ma olen tugev. Ma ei karda midagi. Ma olen valmis," sõnas ta.

Samal ajal kui osad elanikud on juba läbinud territoriaalkaitsejõudude ametliku väljaõppe, oli järjekorras ka neid, kes ei olnud kunagi relva käes hoidnudki.

Mirošnitšenko tõrjus murelikke küsimusi tsiviilelanike relvastamise kohta, öeldes, et iga relva seerianumber on seotud inimese passiga.

Relva haaras ka parlamendisaadik

CNN-iga rääkis Ukraina parlamendi liige Kira Rudik, kes samuti vabatahtlikuna valmis Kiievit kaitsma.

"Järsku ühel päeval sa lihtsalt tead, et nad tulevad. Ja siis sa pead midagi tegema. Ja siis sa võtad relva ja õpid sellest tulistama," rääkis Rudik.

Ta postitas endast sotsiaalmeediasse foto, millel hoiab relva käes. "Meie naised kaitsevad meie maad samal viisil nagu meie mehed," kirjutas ta postituse pealkirjaks.

"Ka minu enda jaoks oli väga ebatavaline ja hullumeelne mõista, et ma hoian käes relva ja olen valmis relva kandma ning minema ja tulistama teisi inimesi. See muutus, kuna Vene sõdurid on tulemas Kiievisse ja Vene sõdurid püüavad võtta seda, mis ei kuulu tegelikult neile," rääkis Rudik CNN-ile.

Rudik peidab end koos perega pommivarjendis ajal, mil Kiievis ja selle ümbruses on kosta üha enam plahvatusi.

"Me võitleme nendega tegelikult väga kõvasti. Putin alahindas meie armee valmidust ja ta alahindas seda, et tema sõduritele on igal sammul väga kõva vastupanu," ütles ta.

"Inimesed relvastavad end. Inimesed võitlevad nendega meie maa iga sentimeetri pärast. Me ei lahku, sest see on meie linn. See on meie riik," lisa Rudik.