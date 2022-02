Prantsuse võimud pidasid EL-i sanktsioonide alusel kinni Vene kaubalaeva

Sõiduautosid transportiv Vene kaubalaev Baltic leader peti kinni öösel kella kolme ja nelja vahel ning suunati Boulogne-sur-Meri sadamasse Põhja-Prantsusmaal.

"See suunati Prantsusmaa sadamasse valitsuse korralduse alusel, kuna on alust kahtlustada, et laev kuulub ettevõttele, mis on Euroopa Liidu sanktsioonide all. Laeva meeskond allus Prantsuse võimude korraldustele," teatas Prantsuse mereministeeriumi esindaja Veronique Magnin.

Meedia teatel esitas Venemaa saatkond Prantsuse võimudele järelepärimise, mille alusel 127-meetri pikkune kaubalaev kinni peeti.

Magnini sõnul kuulub laev Vene ärimehele, kes on EL-i sanktsioonide nimekirjas.