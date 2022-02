Eesti inimesed annetavad Ukraina toetuseks

Tehtud on nii rahalisi annetusi kui pakutud end vabatahtlikuna appi sõjapõgenikele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me võtame kõik teie abi vastu nii palju kui me saame. Võib olla oleme natuke aeglasemad praegu vastama, aga me juba korraldame paremaid süsteeme, et olla natukene kiiremad," ütles MTÜ Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop.

"Lisaks helistavad meile tõesti inimesed, kelle sugulased on Ukrainas või teel välja või juba Poola jõudnud," sõnas Viltrop.

"Vabatahtlikke on ka erinevaid vaja. Me otsime praegu neid administratiivtöö jaoks, koormus on väga suur ja et seda kõike süstematiseerida - nii abi pakkujaid kui ka abi vajajaid - selleks oleks vaja vabatahtlikke," rääkis MTÜ Ukraina Kultuurikeskus esindaja Bogdan Ljutjuk.

Inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad pakkuda abi Ukraina sõjapõgenikele, peaksid pöörduma MTÜ Eesti Pagulasabi poole. Ukraina rindelähedasi elanikke saab toetada lehel ukrainaheaks.ee