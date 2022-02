Helsingi poliitik tahab Lenini pargi ümber nimetada Zelenski järgi

Pajula esitab ettepaneku kolmapäeval ka volikogu päevakorda.

"Helsingi on Ukraina toetamisel ühtne. Tore on näha, et Soome poliitikud on olnud üksmeelel Ukraina toetamisel, sõltumata parteiliselt kuuluvusest," ütles Pajula.

Laupäeval toimus Soomes Ukraina toetuseks ka meeleavaldus, kus osales vähemalt 10 000 inimest.

"Ukraina park võiks ka hea nimi olla, aga teiste riikide nimede järgi pargid on juba olemas. Zelenski park austaks konkreetselt Ukraina armee saavutusi. Ukraina võitleb nüüd kogu Euroopa eest," ütles Pajula.

Lenini park on 3,5 hektarit suur, see rajati 1961. aastal. Park sai praeguse nime 1970. aastal. Lenini pargi nimi tekitab Soomes vastuolusid, paljud inimesed leiavad, et park tuleb ümber nimetada.