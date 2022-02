Allikad: Soome hakkab Ukrainat relvadega varustama

Soome valitsus korraldab esmaspäeva õhtul Ukraina sõja tõttu ka pressikonverentsi. Esmaspäeval teatas ka Helsingin Sanomat, et Soome hakkab Ukrainale saatma relvi ja laskemoona.

Ukraina on juba saatnud Soomele nimekirja relvadest ja laskemoonast, mida Kiiev vajab. Nimekirjas on ka kuulivestid. Soome tarnib Ukrainale kaks tuhat kuulivesti. Kõige rohkem vajab Ukraina aga tanki- ja õhutõrjerelvi.

Rootsi, Taani ja Eesti on juba otsustanud, et toetavad Ukrainat relvadega. Pühapäeval teatas ka Euroopa Liit (EL) , et toetab Ukrainat 450 miljoni euro väärtuses relvadega. Soome toetas EL-i otsust.

Ukrainale saadavad relvi ka suurriigid, seda teevad nii Saksamaa, USA kui ka Suurbritannia.