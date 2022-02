USA saadab 12 Venemaa ÜRO diplomaati riigist välja

USA väitel on need diplomaadid luureagendid, kirjutab The Wall Street Journal.

"Me oleme alustamas protsessi 12 Venemaa missiooni luuretöötaja väljasaatmiseks, kes on kuritarvitanud nende USA-s elamise privileege, osaledes luuretegevuses, mis kahjustab meie rahvuslikku julgeolekut," ütles USA suursaadiku ÜRO-s Linda Thomas-Greenfieldi pressiesindaja Olivia Dalton.

USA ja Venemaa diplomaatilised suhted on halvenenud juba mitu kuud ning pole selge, kas see samm või selle ajastus on seotud sõjaga Ukrainas.

"See tegevus on arenenud mitme kuu jooksul," ütles Dalton, lisades, et see viidi läbi vastavalt kokkuleppele, mis võimaldab USA-l ÜRO peakorterit võõrustada.