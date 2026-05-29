X!

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

Välismaa
USA suursaadiku asetäitja ÜRO-s Tammy Bruce.
USA suursaadiku asetäitja ÜRO-s Tammy Bruce. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Eduardo Munoz
Välismaa

Ameerika Ühendriigid kritiseerisid neljapäeval Venemaad ebatavaliselt karmisõnaliselt ja kutsusid seda üles hoiduma lubatud süstemaatiliste õhurünnakute korraldamisest Kiievi vastu, kuid Moskva lükkas üleskutse tagasi ja kordas diplomaatidele esitatud soovitust Ukraina pealinnast lahkuda.

Avaldused tehti ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, mis kutsuti kokku Ukraina taotlusel vastusena Venemaa pühapäeval korraldatud rünnakule, mille käigus rünnati Kiievit ja selle lähiümbrust sadade droonide ja rakettidega. Rünnakuks kasutati ka tuumarelva kandmiseks sobivat keskmaa ballistilist raketti Orešnik, mis oli vähemalt kolmas kord alates 2024. aasta novembrist, kui Moskva selle relva Ukraina pihta tulistas.

Pühapäevast rünnakut hukka mõistes nimetas USA suursaadiku asetäitja ÜRO-s Tammy Bruce Orešniku ​​kasutamist Venemaa poolt seletamatuks, ohtlikuks ja barbaarseks eskaleerimiseks.

"Me hoiatame Venemaad Kiievi vastu niinimetatud süstemaatiliste rünnakute eest, mis riskivad edasiste tsiviilohvritega ja takistavad rahu saavutamist," ütles Bruce.

Õhurünnakutes, mis Moskva väitel olid vastuseks Ukraina rünnakule üliõpilaskodule okupeeritud Donetski oblastis, hukkus vähemalt kaks tsiviilisikut ja sai vigastada umbes 100 inimest.

Bruce'i kommentaarid olid üks teravamaid Venemaa-vastaseid kriitikaavaldusi president Donald Trumpi administratsioonilt, kes on üldiselt Venemaa suhtes võtnud leebema hoiaku kui enamik USA liitlasi, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Bruce ei öelnud, kuidas USA reageeriks, kui Moskva oma "süsteemsete rünnakute" ähvarduse ellu viiks.

Venemaa suursaadik Vassili Nebenzja kordas Moskva väidet, et pühapäevane rünnak oli suunatud Ukraina sõjaväe- ja luureobjektide vastu, ning uuendas Venemaa lubadust alustada uusi rünnakuid otsuseid tegevate keskuste ja juhtimispunktide vastu.

"Kuna eespool nimetatud rajatised on hajutatud üle kogu Kiievi, hoiatasime välisriikide kodanikke, sealhulgas diplomaatiliste esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kontorite töötajaid, vajaduse eest linnast võimalikult kiiresti lahkuda," jätkas ta.

ÜRO abipeasekretär Khaled Khiari ütles, et ÜRO on "sügavalt mures" Venemaa lubatud järjepidevate ja süsteemsete rünnakute pärast Kiievi sihtmärkide vastu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

09:29

Tuvi tunneb magnetvälja maksaga

09:25

Raadiouudised (29.05.2026 09:00:00)

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

09:12

Esimese kvartali majanduskasv kerkis 2,4 protsendile Uuendatud

09:09

Henri Lempu: ATS-i muudatus ei võta ametnikelt õigusi

08:58

Galerii: Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri Uuendatud

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

28.05

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

28.05

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

28.05

Eurovolinikele põhjustab peavalu elektriautoga Strasbourgi sõitmine

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

28.05

Kaitseressursside ameti juht naiste ajateenistusest: mitte kas, vaid millal

ilmateade

loe: sport

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

loe: kultuur

08:36

Galerii: Maria Kapajeva seni suurim isikunäitus viib piirialadele

08:09

SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

28.05

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

loe: eeter

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

28.05

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

28.05

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

Raadiouudised

28.05

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

28.05

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

28.05

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

28.05

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

28.05

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

28.05

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

28.05

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

28.05

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

28.05

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

28.05

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo