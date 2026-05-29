Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

Ameerika Ühendriigid kritiseerisid neljapäeval Venemaad ebatavaliselt karmisõnaliselt ja kutsusid seda üles hoiduma lubatud süstemaatiliste õhurünnakute korraldamisest Kiievi vastu, kuid Moskva lükkas üleskutse tagasi ja kordas diplomaatidele esitatud soovitust Ukraina pealinnast lahkuda.

Avaldused tehti ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, mis kutsuti kokku Ukraina taotlusel vastusena Venemaa pühapäeval korraldatud rünnakule, mille käigus rünnati Kiievit ja selle lähiümbrust sadade droonide ja rakettidega. Rünnakuks kasutati ka tuumarelva kandmiseks sobivat keskmaa ballistilist raketti Orešnik, mis oli vähemalt kolmas kord alates 2024. aasta novembrist, kui Moskva selle relva Ukraina pihta tulistas.

Pühapäevast rünnakut hukka mõistes nimetas USA suursaadiku asetäitja ÜRO-s Tammy Bruce Orešniku ​​kasutamist Venemaa poolt seletamatuks, ohtlikuks ja barbaarseks eskaleerimiseks.

"Me hoiatame Venemaad Kiievi vastu niinimetatud süstemaatiliste rünnakute eest, mis riskivad edasiste tsiviilohvritega ja takistavad rahu saavutamist," ütles Bruce.

Õhurünnakutes, mis Moskva väitel olid vastuseks Ukraina rünnakule üliõpilaskodule okupeeritud Donetski oblastis, hukkus vähemalt kaks tsiviilisikut ja sai vigastada umbes 100 inimest.

Bruce'i kommentaarid olid üks teravamaid Venemaa-vastaseid kriitikaavaldusi president Donald Trumpi administratsioonilt, kes on üldiselt Venemaa suhtes võtnud leebema hoiaku kui enamik USA liitlasi, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Bruce ei öelnud, kuidas USA reageeriks, kui Moskva oma "süsteemsete rünnakute" ähvarduse ellu viiks.

Venemaa suursaadik Vassili Nebenzja kordas Moskva väidet, et pühapäevane rünnak oli suunatud Ukraina sõjaväe- ja luureobjektide vastu, ning uuendas Venemaa lubadust alustada uusi rünnakuid otsuseid tegevate keskuste ja juhtimispunktide vastu.

"Kuna eespool nimetatud rajatised on hajutatud üle kogu Kiievi, hoiatasime välisriikide kodanikke, sealhulgas diplomaatiliste esinduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kontorite töötajaid, vajaduse eest linnast võimalikult kiiresti lahkuda," jätkas ta.

ÜRO abipeasekretär Khaled Khiari ütles, et ÜRO on "sügavalt mures" Venemaa lubatud järjepidevate ja süsteemsete rünnakute pärast Kiievi sihtmärkide vastu.