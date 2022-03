Vene sõjalaevad läbi Türgi vete enam Mustale merele ei pääse

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu ütles teisipäeval, et Venemaa tühistas oma katse saata neli sõjalaeva läbi Türgi vete Mustale merele.

Ankara teatas esmaspäeval, et sulges 1936. aasta Montreux' konventsiooni alusel Bosporuse ja Dardanellide väina. Vene sõjalaevad seetõttu Mustale merele enam ei pääse.

"Moskva teatas, et neli Vene laeva läbib väina 27.–28. veebruaril, kolm laeva pole registreeritud Mustal merel asuvatesse baasidesse. Me käskisime Venemaal neid laevu mitte saata. Venemaa teatas, et laevad ei läbi väina," ütles Cavusoglu.

"Keegi ei tohiks selle peale solvuda, sest Montreux' konventsioon kehtib täna ja homme. Me rakendame seda," lisas Cavusoglu.

USA tunnustas Türgi otsust väinad sulgeda. Ukraina suursaadik Ankaras tänas samuti Türgit, vahendas The Guardian.