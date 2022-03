Venemaa oligarh jäi ilma Läti riiklikust autasust

Läti riiklike autasude haldamise komitee otsustas teisipäeval, et võtab Venemaa miljardärilt ja Läti kodanikult Pjotr Avenilt ära tähtsa ordeni.

"Kolme Tähe orden on kõrgeim riiklik autasu, mis antakse eriteenete eest Läti hüvanguks. Läti rahvuslikud huvid on Euroopa rahu ja julgeolek. Venemaa sõda Ukraina vastu on rahvusvahelise õiguse rikkumine," teatas komitee juht Sarmite Elerte.

"Pjotr Aven pole end Putini režiimi põhjustatud sõjast distantseerinud. See tähendab Venemaa agressiooni toetamist ega sobi kokku Läti kõrgeima autasuga seotud staatusega. Seda ei kompenseeri inimese varasemad teened," lisas Elerte.

Aven on nüüd Euroopa Liidu (EL) sanktsioonide nimekirjas. Aven lubas EL-i otsuse kohtusse kaevata. Läti seaduste kohaselt saab inimese ilma jätta kõrgest autasust, kui ta on toime pannud teo, mis ei sobi autasu staatusega, vahendas LSM.

Aveni Läti kodakondsus tekitab riigis vastuolusid. Aven taotles Läti kodakondsust 2015. aastal. Tema taotlus põhines reeglil, et Lätis võivad kodakondsust nõuda inimesed, kelle esivanemad elasid Läti territooriumil aastatel 1881–1940. Siiski peab kodakondsust taotlev inimene tõestama, et valdab elementaarsel tasemel riigikeelt.

Aven saavutas keeleeksamil minimaalse tulemuse, isegi eksamineerijad olid kahtleval seisukohal tema keeleoskuses. Politsei siiski ei tuvastanud altkäemaksu andmist. Aven sai Läti kodakondsuse 2016. aastal.

Aven on Venemaa suurpanga Alfa-Bank kaasomanik. Ajakirja Forbes andmetel on tema varanduse väärtus umbes viis miljardit dollarit. Tema äripartner on oligarh Mihhail Fridman. Enne ettevõtlusesse sukeldumist töötas Aven Venemaa majandusministeeriumis.