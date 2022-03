Deripaska: Venemaad ootab ees julmim kriis

"Mina mõistan seda teistest paremini. Kui inimesed küsivad, kas raudne eesriie on langemas või mitte, siis see on juba langenud. Riiki ootab ees vähemalt kolmeaastane kõige julmem kriis. Korrutage 1998. aasta kriis vähemalt kolmega," rääkis Deripaska neljapäeval Krasnojarski majandusfoorumil.

"See eesriie tuleb uuesti avada. Esimene samm selleks on rahu. Teine samm – arutada ausalt, kus me elame, kuidas elame, millistel tingimustel, kes mida juhib, milliseid riske kannab, tingimata on vaja kaitsta elanikkonda. Ma olen jõhkra finantssurve vastu, elanikud ei ole milleski süüdi," rääkis oligarh.

Deripaska hinnangul selgub kolme nädala jooksul, mis saab sanktsioonide alla pandud Vene riiklikest pankadest.

Deripaska on maailma ühe suurima alumiiniumitootja Rusal suuromanik ning teda peetakse Vene presidendile Vladimir Putinile lähedaseks ärimeheks.

USA on Deripaska suhtes juba 2018. aastal sanktsioonid kehtestanud.