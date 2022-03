Rahvusvahelised suhtekorraldusfirmad loobuvad Vene klientidest

Suurbritannia julgeolekukomitee 2020. aasta aruanne väitis, et Venemaa raha on kasutatud riigis Kremliga seotud firmade mõjuvõimu suurendamiseks. Suhtekorraldusfirmad osalesid aktiivselt selles "maine parandamise protsessis," vahendas Financial Times.

Sel nädalal teatasid maailma suurimad suhtekorraldusfirmad, et tühistavad lepingud oma Venemaa klientidega. "Pole selge, kas me saaksime neilt raha ja mis tööd me saaks üldse nende heaks teha," ütles ühe suhtekorraldusfirma juht ajalehele Financial Times.

USA-s asuv suhtekorraldusfirma FTI Consulting teatas, et tehniliselt on võimalik teha koostööd Vene ettevõtetega, mille suhtes rakendatakse piiratud sanktsioone. FTI Consulting siiski loobus edasisest koostööst Vene firmadega.

Londonis baseeruv suhtekorraldusfirma Hudson Sandler teatas samuti, et lõpetab koostöö Venemaa klientidega.

Surve all on ka advokaadibürood ja konsultatsioonifirmad, et nad lõpetaksid koostöö Venemaa klientidega. "Venemaalt pärit inimestega töötamine tundub praegu võimatu," ütles üks konsultatsioonifirma nõunik ajalehele Financial Times.