Bussiühendus Tallinna ja Peterburi vahel püsib pinevatest oludest hoolimata

"Lux Expressi seisukoht on, et sellisel raskel perioodil on eriti tähtis võimaldada oma kodanikel jõuda koju. Pakume seda võimalust Peterburi-Tallinn ja Peterburi-Helsingi liinidel seni, kuni see on võimalik ning ohutu," lausus Soomets.

Lennuühendused Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on suletud. Rongiühendus Venemaaga on ammu olnud katkendlik.