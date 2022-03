Anton Aleksejev Kiievist: elanikud on õhuhäiretega juba harjunud

Kolmapäeval on Kiievis olnud võrdlemisi rahulik, vaid kuus-seitse korda on lastud õhuhäiret, rääkis Ukraina pealinnas viibiv Anton Aleksejev AK-s.

Teisipäeval sai tabamuse Kiievi teletorn. Esimest korda kukkusid raketid nii lähedale Kiievi kesklinnale. Raketilöögi tabamuse saanud teletornist Maidanini on alla kuue kilomeetri.

"Raketirünnaku tõttu viis inimest said surma ja viis said haavata. Sõda on alles algamas, nii et selliseid pilte me ilmselt näeme veel," rääkis Anton Aleksejev Kiievist.

Linna tänavad on tühjad. Inimesi võib näha vaid järjekordades poodide ja apteekide ees, kui need on lahti. Inimesed jäävad järjekorda seisma ka vaatamata õhuhäirele.

"Mul on kodus vanemad, neile on vaja süüa teha, ravimeid osta. Kuhu ma peaks end peitma, kuhu? Meil on küll pommivarjend, kuid sinna on pikk maa minna, kõikide nende asjadega. Kuidas ma sinna lähen?" rääkis üks intervjueeritud kiievlane.

"Te küsite, miks me suhteliselt rahulikult suhtume õhuhäiresse? Ilmselt oleme juba tasapisi harjunud. Me kutsume kõiki üles Ukrainat aitama nii, kuidas te saate," rääkis poejärjekorras seisnud Olga. "Aidake meie rahval sõda lõpetada,

et Ukraina ja kogu tsiviliseeritud maailm võidaks."

Poe kõrval ristmikul seisab kuuliaukudega buss ja maha põletatud autod. "Üleeile tabati siin üks okupantide diversioonigrupp. Kõrval asuv kirik jäi aga napilt terveks. Isa Vitali jagab siin kõigile soovijatele toitu. Plahvatused toidujagamist ei sega," rääkis Aleksejev.

"Tehnikakolonn tungis Kiievisse üleeile, kella kümne paiku õhtul. Lahing algas täpselt kiriku ees. Kolonn põletati maha. Osa diversantidest hakkas põgenema, hüppasid üle kiriku aia ning proovisid kirikusse tungida. Algas tulistamine. Kiriku aknad said kannatada, avastasime üle 20 kuuliaugu. Tänu Jumalale ei saanud keegi koguduse liikmetest kannatada," rääkis isa Vitali.

Kiriku keldris on pommivarjend. Siia on varjunud üle neljakümne inimese kellest pooled on lapsed.

"Ma hoiatasin lapsi esimesel päeval. Ütlesin, et halvad onud tahavad Ukrainat vallutada. Kui midagi juhtub, siis peate kohe sõna kuulama, asjad kokku panema ja põgenema. Kõik läks enam-vähem hästi, lapsed said kiiresti hakkama," rääkis kiriku keldris varju otsinud Jekaterina.

Teisipäeval kell 18.30 toimunud otselülituses Kiievisse rääkis Aleksejev, et kolmapäeval on Kiievis olnud vaikne päev. "Kuus-seitse korda oli õhuhäire, see ei sega kedagi, inimesed peituvad oma kodudes ja metroosja kes on väljas, jäävadki välja," rääkis Aleksejev.

Kiievi põhjaosas Dnepri jõe kaldal olevat täna nähtud diversioonigruppi, keda Ukraina jõud nüüd katsuvad tabada. Aleksejevi sõnul on diversandid kasutanud ka märgistust "Press". Seega peetakse ka ajakirjanikke Ukrainas hetkel kahtlasteks.