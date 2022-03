Astrid Kannel Rivnes: baleriinid lõikavad tagavaražgutte rindemeestele

Tee Lutskist Rivne linna viib läbi tomati- ja kurgikasvatajate lõputute põldude. Teeviidad on vaenlase eksitamiseks maha võetud. Meie tänase päeva autojuht näitab oma väikeste laste pilte, kes on Poolasse varjule viidud. Rivne võtab ajakirjanikud vastu õhuhäirega, mida toetavad kirikukellad.

Sõja teisel päeval rünnati siin rakettidega rahvusvahelist lennujaama. Siit lähevad läbi olulised maanteed, siin on tähtis keemiatehas. Siin on ka teater, mis on muutunud vabatahtlike staabiks, kuhu lihtsad linnaelanikud toovad asju rindele saatmiseks, põgenikele ja kõigile, kellel vaja.

Balletitantsijad lõikavad tagavaražgutte rindel olevatele sõduritele. "Aitame, et meie sõdurid oleks terved. Millega saame, sellega aitame," ütles baleriin Olga.

"Elukutselt olen ma selle teatri näitleja ja ka saatejuht televisioonis, linna kõigi tähtsamate pidustuste juht. See kõik oli eelmises elus, nüüd olen ma vabatahtlik," ütles Jurii Širko.

Mis saab siin, kui Kiiev ära võetakse?, uurib vabatahtlikult Astrid Kannel. "Kiiev on Ukraina süda, kuid Lääne-Ukraina on Ukraina hing. Ja see maa, need inimesed seisavad viimseni enda ees," vastab Širko.

Ajakirjanik Pavlo Šamšõn räägib, et ta on kuulnud sellised jutte, et Vene eriteenistused on toonud Minskisse Janukovitši. "Ja et neil on plaan, et nad võtavad Kiievi, mida kunagi ei juhtu, viivad ta Kiievisse ja ütlevad, et vot sõbrad, ukrainlased, siin on teie president, ta hakkab teid juhtima," rääkis Šamšõn.

"Tegelikult me väga ootame teda. Ta peab vastutama selle eest, mida ta tegi 2013. ja 2014. aastal. Seetõttu, Vikror Fjodorovitš, tulge aga, me väga ootame teid," ütles Šamšõn.