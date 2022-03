ERR Iklas: autosid jõuab piiripunkti järjest enam

Autosid jõuab piiripunkti järjest, enamasti tuuakse Poola piirilt ukrainlasi. Aga on neidki, kes ise on pika reisi ette võtnud. Alla oli Eestisse jõudmiseks läbi sõitnud üle 2000 kilomeetri.

"Izmail, Rumeenia, pärast Slovakkia, Ungari, Poola. (Mul on Eestis) mehe sugulased. Ta on sündinud Kohtla-Järvel," rääkis Alla.

Juba 20 aastat Kiievis elanud Darjale läks isa Eestist piirile vastu.

"Läksime Kiievis raudteejaama, jalgsi, kottidega. Jätsime asjad ja oma maja jätsime saatuse hooleks. Ei teadnud, kuidas kohale jõuame ja kuhu," ütles Darja.

Margo lihtsalt ei suutnud kodus istuda.

"Helistasin pagulasabisse ja seal öeldi, et on üks inimene, kes tahab minna sinnapoole oma perele järele. Sain võtta ka ühe kauba peale, mis sinna oli vaja ära viia, annetused. Pagulaskeskuses ise pakkusin, et ma lähen Eestisse tagasi. Ja siis saingi endale ühe naisterahva kolme väikse lapsega," lausus Margo.

Bogdan on ukrainlane ja elab Soomes. Tuttavatega lepiti kokku, et minnakse ukrainlasi ära tooma.

"Ja võtame inimesed, kes ei saa Poolasse jääda, kes tahab Soome, need võtame peale ja sõidame," ütles Bogdan.

Piiripunktides on nüüd taastatud ajutine piirikontroll.

"Me tahaks, et meil oleks ülevaade, kes siia tulevad. Ja millist abi neil on vaja. Kas neil on kohta, kuhu minna, kas neil on vaja näiteks psühholoogilist abi. Pistelise kontrolli hulgas me näeme ainult osa inimesi. Et saada parem ülevaade, paremini neid aidata, teeme seda kõigi suhtes," lausus Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.