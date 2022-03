Tallinn lõpetab koostöö Moskva ja Peterburiga

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et need kuriteod Ukraina riigi ja rahva vastu ei ole jäänud reaktsioonita ka Tallinnas ja teistes Eesti omavalitsustes.

"Loomulikult peame olema solidaarsed Ukraina riigi ja rahvaga. Tallinn toetab Ukrainat humanitaarkatastroofi leevendamisel ning on valmis toetama oma sõpruslinnu Kiievit ja Odessat sõja tagajärgede likvideerimisel."

"Esimesed sõjapõgenikud on jõudnud Eestisse, sealhulgas Tallinna. Avasime nende jaoks vastuvõtukeskuse, aitame nii hariduse andmisel kui ka vajalike sotsiaalteenustega," ütles Ossinovski. "Oleme otsustanud öelda üles ka koostöölepped Peterburi ja Moskva linnadega ning lõpetada koostöö teiste Venemaa omavalitsustega. On mõeldamatu jätkata koostööd Vene riigi ametlike institutsioonidega varasematel alustel, kui Venemaa on käivitanud sõja oma naaberriigi vastu."

Linnavolikogu avaldus sõnastati lõplikult täna kõikide fraktsioonide ühistööna.

Tallinna linnavolikogu avaldus seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu:

"Tallinna linn mõistab karmilt hukka Vene Föderatsiooni poolt Valgevene kaasabil teostatud sõjalise sissetungi Ukrainasse ja okupeeritud piirkondade ebaseadusliku tunnustamise. Venemaa poolt käivitatud ulatuslik sõjategevus Ukrainas on kuritegu rahu vastu ning vastuolus inimõiguste, rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO hartaga. Toetame nüüd ja tulevikus Ukraina rahva õigust ise oma vabal tahtel määrata enda tulevik.

Peame oluliseks Ukraina inimeste igakülgset toetamist, et leevendada sõjaga kaasnevat humanitaarset katastroofi. Tallinna Linnavolikogu kutsub üles kõiki omavalitsusi ja organisatsioone pakkuma abi Ukraina rahvale. Toetame humanitaarabiga Vene vägede rünnaku all olevaid Tallinna sõpruslinnu Kiievit ja Odessat. Oleme valmis abistama neid sõja tagajärgede likvideerimisel ja omavalitsuslike tegevuste taastamisel.

Osutame koostöös Eesti riigi ja kodanikuühendustega abi siia saabunud Ukraina sõjapõgenikele, tagades ligipääsu haridusele, töövõimalustele ning vajalikele sotsiaalteenustele. Pakume tegevustoetust ja linnale kuuluvaid ruume Tallinnas tegutsevale Ukraina kogukonnale, sealhulgas humanitaarabi saatmiseks Ukrainasse ning teavitusürituste korraldamiseks.

Tallinn lõpetab koostöö ja ütleb üles koostöölepped Venemaa omavalitsustega. Tallinna Linnavolikogu kutsub üles teisi pealinnu ja omavalitsusi mõistma hukka Vene föderatsiooni agressiooni Ukraina vastu ning lõpetama kõik suhted Venemaa omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega. Toetame Venemaa linnade osaluse peatamist rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides.

Tallinn on koduks eri rahvusest linnakodanikele. Rõhutame, et kõik meie elanikud nende emakeelest ja kultuurilisest taustast sõltumata saavad tunda end Eesti pealinnas turvaliselt, hoida oma keelt ja kultuuri.

Mõistame hukka igasuguse valeinformatsiooni levitamise, Venemaa agressiooni õigustamise ja rahvusliku vihkamise. Tallinna Linnavolikogu toetab Eesti riigi samme, et piirata Venemaa sõjapropagandat, vihkamist ja väärinfot edastavaid kanaleid ja sõnumeid. Me ei tee koostööd organisatsioonide ja isikutega, kes aitavad taastoota Vene Föderatsiooni mõjuvälja või õigustavad Venemaa agressiooni.

Tallinna linnavolikogu avaldab kindlat toetust Ukraina rahvale, selle suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Ukrainal on suveräänse riigina õigus määrata ise enda julgeolekupoliitika ja rahva tulevik."