Scholz nõuab Schröderilt Venemaa firmade juhtkonnast lahkumist

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz on pöördunud endise liidukantsleri ja erakonnakaaslase Gerhard Schröderi poole, nõudes, et viimane astuks tagasi kõikidelt juhtivatelt kohtadelt Venemaa riigifirmades.

"Leian, et ei ole õige, kui Gerhard Schröder töötab neil ametikohtadel ja leian, et on õige, kui ta need üles ütleb," lausus Olaf Scholz.

Scholzi sõnul on Schröderi vastutus endise liidukantslerina hoopis suurem, kui tavalisel inimesel, sest kantslerivastutus ei lõppe ametiajaga, vaid jääb kestma ka inimese edasises elus.

Peale Scholzi on Schröderi tegevust kritiseerinud veel paljud nimekad poliitikud tema koduerakonnast, Saksamaa Sotsiaaldemokraatlikust Parteist. Viimati kutsuti Schröderit Venemaa suurima ja mõjukaima energiafirma Gazprom nõukogusse.

Juba varasemast on Schröder Rosnefti nõukogus, samuti juhtivatel kohtadel gaasijuhtmeid Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 haldavais firmades. Nord Stream 2 ei lasta küll käiku sanktsioonina Venemaa sissetungi vastu Ukrainasse. Nord Stream 1 aga töötab täie hooga, tuues Saksamaale Vene gaasi.

Aastail 1998-2005 Saksamaad valitsenud Schröderi suhteid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga peetakse väga lähedasteks ja sõbralikeks.