PPA ja bussifirma andmed näitavad Venemaalt lahkumise lainet

Venemaalt lahkujate arv on pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse ning sanktsioonide kehtestamist märgatavalt kasvanud. Bussiettevõtte LuxExpress teatel on nad kahekordistanud oma Peterburi-reiside arvu.

"Kui enne sõja algust oli LuxExpressil kolm-neli reisi päevas, siis nüüd me teenindame seitse-kaheksa reisi päevas. Reiside arv on kasvanud kahekordseks," rääkis ettevõtte rahvusvahelise äri juht Rait Remmel reedel ERR-ile. "Ennekõike on see tingitud suurest nõudlusest Venemaalt välja reisida - seda nii Eesti suunal kui ka Soome. Kui meil enne oli Peterburist Helsingisse üks reis päevas, siis nüüd on kaks reisi, ehk siis sama moodi on reiside arvu kaks korda tõusnud," lisas ta.

Piiriületuste kasvu tõdes ka politsei- ja piirivalveamet (PPA). "Alates 24. veebruarist on piiriületuste arv regulaarselt tõusnud ja olenevalt päevast toimub mõlemal suunal kokku keskmiselt 200 piiriületust enam," ütles PPA piirivalve välijuht Kätlin Liiva reedel ERR-ile. Enne sõja vallandumist Ukrainas läbis Narva piiripunkti mõlemas suunas kokku keskmiselt 2500 inimest, lisas PPA esindaja.

Piiriületajate koosseis on muutunud

"Eestisse sisenejatest on enamus Euroopa Liidu kodanikud, kes ületavad lennuühenduse katkemise tõttu piiri maismaa kaudu," märkis Liiva.

Liikujate koosseisu muutumist tunnistas ka LuxExpressi esindaja. "Kui enne moodustas Vene kodanike osakaal kuskil 40 protsenti, siis nüüd on see 60 protsenti. Kui enne oli eestlasi või Eesti poolt reisijaid 38 protsenti, siis see on kukkunud 15 peale," rääkis Remmel.

"Jõudsalt on kasvanud muudest riikidest pärit reisijate osakaal – sõidavad näiteks sakslased, hispaanlased, brasiillased, lätlased, leedulased, kes kõik Venemaalt lahkuvad. Ennekõike on see suhteliselt ühesuunaline - kõvasti rohkem piletid ostetakse liikumiseks sealtpoolt siiapoole," selgitas ettevõtte rahvusvahelise äri juht.

Remmel rääkis ka sellest, et Venemaalt lahkujatel on kaasas tavapärasest rohkem pagasit. "Me peame kasutama bussides ära kõik võimalikud avaused, et pagasit peale mahutada. Päris paljudel inimestel on ikka kolm-neli kohvrit kaasas ja paistab, et tullakse pikemaks ajaks. See on küll täheldatav," tõdes ta.

Sanktsioonide kehtestamine vallandas liikumise

Remmeli sõnul ei alanud Venemaalt lahkumine mitte kohe esimesetel sõjapäevadel, vaid alles pärast esimeste lääne sanktsioonide kehtestamist. "Esimesel paaril päeval, 24.-25. veebruaril, ei tundunud mingisugust paanikat. Müügi kasv hakkas tegelikult kuskil 26. veebruaril, kui esialgsed sanktsioonid said paika - siis hakkas rohkem liikumist olema," rääkis ta.

Järgmine faktor, mis reisijate tulva suurendas, oli rubla kursi langus, mis esmaspäeva käivitus. "Siis oli jälle paar päeva natuke rahulikumat aega. Aga mida aeg edasi, siis iga päev müüme aina rohkem pileteid," ütles LuxExpressi esindaja. Tema sõnul otsivad inimesed kõiksugu võimalusi Venemaalt lahkuda.

Piletiostuks kasutatakse ka välismaa sõpru

Küsimusele, kuidas Venemaalt pileteid saab osta, kui sealsete pankade töö on sanktsioonide tõttu häiritud, vastas Remmel, et sageli lastakse piletid osta oma välismaal elavatel lähedastel.

"Näiteks Helsingi suunal, kui inimesel on Sberbanki pangakaart ja see ei toimi, kuna Sberbank on sanktsioonide all, siis palutakse oma Soome tuttavatel-sugulastel sealtpoolt pilet osta. Sama võib täheldada ka siin, et ostetakse pilet teiselt poolt ära," rääkis ta. "Aga tavainimestel on sageli veel ka mõne teise panga kaart olemas. Nende kaudu saavad nad veel osta. Aga üldiselt jah, raskusi on selles mõttes, et seal on ka ülekoormatust ja muid probleeme," lisas Remmel.

Samas töötavad Venemaal kohalikud vahendajad, mis võimaldavad nii raudtee-, lennu- kui ka bussipiletite müüki läbi kohalike süsteemide ning selleks saab kasutada kohalikke pangakaarte, selgitas ta. LuxExpressi müügisüsteem asub virtuaalselt Euroopa Liidus.

Saabujate suur hulk on aeglustanud piiriületust

PPA piirivalve välijuht Liiva märkis ka, et seoses piiriületuste arvu kasvu ja põhjalikuma kontrolliga tuleb inimestel piiri ületades arvestada tavapärasest pikema ooteajaga.

"Anname endast parima, et piiriületus oleks võimalikult sujuv ning loodame inimeste mõistvale suhtumisele," ütles Liiva.

Ka Remmel tunnistas, et nii Eesti kui Vene piirivalvurid kontrollivad üle piiri liikujaid senisest põhjalikumalt ning seetõttu on pikenenud pisut piiriületusajad.

"Tänu sellele võib busside graafikust kinni pidamine olla natukene problemaatiline, aga see oleneb ka sellest, kui palju on rahvast peal ja kas kellelgi on dokumentidega või millegagi seal probleeme," märkis ettevõtte esindaja.

Samuti ei ole LuxExpress tunnetanud mingit vastutöötamist Vene võimude poolt, lisas Remmel: "Hetkel me ei tunneta mingisugust survet erinevate riiklike või ka muude institutsiooni poolt, intsidente ei ole olnud."

LuxExpressi rahvusvahelise äri juht lubas, et ettevõtte jätkab reise Tallinnast ja Helsingist Peterburi nii kaua kui see on võimalik ja ohutu.

Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu on katkenud lennuliiklus Venemaa ja lääneriikide vahel, mistõttu on riigist lahkumine raskendatud. Samuti on Eesti ja mitmed teised riigid kutsunud oma kodanikke Venemaalt võimalusel lahkuma.