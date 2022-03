Venemaal elab alaliselt 20 000 Eesti kodanikku

Kokku on Venemaal 20 000 Eesti kodanikku, kelle ainus võimalus riigist lahkuda on Turkish Airlinesiga Istabuli, ütles Eesti Moskva saatkonna konsulaartalituse direktor Tarmo Punnik. Ta märkis ka, et suur hulk Venemaa kodanikke tahavad saada väljasõidu viisasid, et Venemaalt lahkuda.

Kas meil on ülevaade, kui palju on üldse Eesti kodanikke praegu Venemaal?

Meil on teatav ülevaade, mis absoluutsele tõele ei pretendeeri. Aga ma just vaatasin äsja järele, et veebruarikuu jooksul on oma ajutise viibimise Venemaal registreerinud 41 inimest. Võttes arvesse asjaolu, et Vene saatkond viisasid ei väljasta ja jätkuvalt kehtivad Venemaa peaministri määrused märtsikuust aastast 2020, mis tegelikult Venemaale sisse ja ka väljasõitu oluliselt piiravad. Need on olnud säärased tõkked sellele, et Venemaale tõesti pääsevad ainult lähisugulased - vanemad, lapsed, lapselapsed, vanavanemad ja abikaasad. Sellega see suhtlusring piirdubki, kes praegu reaalselt Venemaal üle piiri saaksid.

Teine asi on Venemaal alaliselt elavate Eesti kodanike hulk, mis on umbes 20 000 inimest. Pooled neist elavad Petseri kandis ja teine pool sellest on jagunenud laiali üle Venemaa.

Kas saatkonna poole ja ka meie Peterburi konsulaati ja ka Pihkva konsulaati on inimesed pöördunud, et saada koju?

Jah. Ja mitte ainult meie inimesed, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud ja just praegu käimasoleval koosolekul Schengeni kolleegidega annan ma ülevaate Eesti piiripunktide tööst ja võimalusest kasutada Eestit kui transiitmaad.

Sisuliselt on ju lennuühendus Venemaaga katkenud eurooplaste jaoks. Lubatakse kindlasti lennata Moskvast Shanghaisse või Shanghaist saab lennata üle Venemaa, kui on tegemist Hiina lennukompaniiga. Euroopaga on aga omavaheline lennuliiklus on katkenud.

Omavaheline lennuliiklus on katkenud. Ma ei ole veel lugenud seda uudist, et Turkish Airlinesi lennud oleksid Venemaale katkenud või et ei oleks ühendust Istanbuliga. See oleks praegu ainuke toimiv ja kõige lühem tee Euroopasse. Vähemalt üleeile seoses ühe konsulaarkaasusega ma uurisin Istanbuli kaudu lendamise võimalusi. Siis see veel oli olemas. Täna ma seda veel kontrollinud ei ole. Aga kuna ma jälgin pidevalt neid uudiseid, siis ma ei ole ka lugenud ka seda, et Istanbuli ots oleks kinni pandud.

Kas teie saatkondadesse, konsulaatidesse on ka Vene kodanikud pöördunud sooviga saada viisasid?

Viisasid me väljastame hetkel tavakorras kõigile soovijatele, me menetleme neid nii nagu Euroopa Liidu ja Eesti normatiivaktid seda ette näevad. Selles suhtes ei ole mingisuguseid erisusi. Ja Vene kodanikud pöörduvad meie poole mitte ainult viisa saamisega, vaid ka sooviga Venemaalt lahkuda seoses nende pingeliste sündmustega.

Palju neid inimesi on olnud?

Meile tuleb praegu umbes sadakond pöördumist elektronposti teel ja kuna telefoniliin on totaalselt umbes, siis me avasime ka teise liini. Meil on kergelt nagu selline kriisistaabi moodi asi siin kokku pandud.

Te olete Moskvas sündmuste keskel. Kuidas teile tundub, kas me võime oodata ka põgenike lainet Venemaalt?

Arvestades seda, kui palju on siin olnud inimestel probleeme seoses kasvõi osalemisega mitmetel meeleavaldustel ja nii edasi, arvestades peale pandud sanktsioone, mis kahtlemata siinse elanikkonna elatustaset halvendavad, siis seda kindlasti ei saaks välistada.

Kuidas te seal saatkonnas hakkama saate? Väljas julgete ikka käia?

Väljas peab olema ka selles mõttes tähelepanelik et mitte kogemata sattuda mõne meeleavalduse keskele, kus käsi võiks halvasti käia. Silmad peavad olema nii ees kui taga ja ettevaatus ja tähelepanu on vaja säilitada. Me saame hakkama, hoiame Eesti lippu kõrgel. Lihtne ei ole, aga ei ole ka midagi sellist, mis otseselt elamist segaks või väga ohtlikuna tunduks.

Kas saatkonnas on inimeste arv jäänud samaks või on osa töötajaid ära tulnud Eestisse?

Moskva saatkonnas on inimeste arv jäänud samaks ja pereliikmed kaaluvad siiajäämise otstarbekust ja ohutust.