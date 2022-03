USA ei jaga sõtta sekkumise kartuses Ukrainale rünnakuid võimaldavat teavet

USA Kongressi Esindajatekoja relvajõudude komitee demokraadist esimehe Adam Smithi väljaöeldu avas vastuolulise küsimuse tausta, mille otsesest kommenteerimisest on Bideni administratsioon keeldunud, kirjutab NBC News.

Ametnike sõnul on USA pikalt oma teavet Ukrainaga jaganud ning plaanib seda jätkata, kuid surmavate rünnakute jaoks vajaliku informatsiooni edastamine on üks vastuolulisemaid küsimusi.

"Me tahame toetada ukrainlasi igal võimalikul viisil, aga ilma Venemaaga sõtta minemata," ütles Smith, lisades, et teabe jagamisel ning sihtmärkide edastamise vahel on õrn piir.

"Me ei tee seda, sest see ületab piiri ja teeb meid sõjas osalisteks. Pentagon kõnnib sellel õrnal piiril," ütles Smith.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki Smithi kommentaare ümber ei lükanud. "Me oleme pidevalt jaganud Ukraina valitsusega olulises koguses detailset ja ajakohast teavet Venemaa plaanide ja tegevuste kohta, et aidata ukrainlastel ennast kaitsta," ütles Psaki.

Ametnikud märkisid ka, et USA-l on Ukrainaga jagada vähe infot, kuna USA sõjavägi ei saa teha ülelende ega viibi Ukraina territooriumil.