Kallas: piirangud saab ilmselt kaotada järgmisel nädalal

Kallase sõnul on veel kehtivate meetmete eesmärk tagada haiglate töö ning selleks ei tohiks jõuda haiglasse rohkem kui 25 Covidi tõttu raskelt haiget inimest päevas.

Teisipäevase seisuga on näitaja 31 ning Kallase hinnangul on lootust, et veel sel nädalal või järgmise nädala jooksul jõuab uute abivajajate arv keskmiselt alla 25 inimese päevas.

Kui näitaja langeb alla 25, plaanib valitsus sellele järgnevast päevast loobuda koroonapassi nõudest ning kaotada meelelahutusasutustes ja mujal kehtiva kella 23 sulgemisaja piirangu.

Avalikes kohtades kehtiv maskikandmise kohustus jääb esialgu püsima.