Lõuna-Korea ühines lääne rahandussanktsioonidega Venemaale

Lõuna-Korea ettevõtete tehingud Vene keskpanga, Venemaa otseinvesteeringute fondi ning Venemaa heaolufondiga keelatakse alates teisipäevast, teatas riigi rahandusministeerium.

Lõuna-Korea plaanib ka ühineda EL-i kehtestatud piiranguga Vene pankadele, millega on need välja lülitatud pankadevahelisest infosüsteemist SWIFT. Piirang hakkaks kehtima 13. märtsil, vahendas The Wall Street Journal.

Lõuna-Korea rahandusministeerium lisas juba seni sanktsioonide alla pandud seitsmele Vene kommertspangale ka Rossija panga, millega keelatakse kõik tehingud.

Lõuna-Korea lubas karmistada ka oma strateegiliste ja mittestrateegiliste kaupade eksporti Venemaale.

Lõuna-Korea pankadel on Venemaale paigutatud umbes 1,47 miljardit dollarit, valitsus otsustas luua 1,63-miljardise hädaabi fondi, millest toetada sanktsioonide tõttu kannatavaid Lõuna-Korea ettevõtteid.