Reuters: Facebook lubab Ukrainas sõjaga seotud vihakõnet

Muu hulgas lubab Facebook teha ajutiselt postitusi, mis nõuavad Venemaa presidendi Vladimir Putini või Valgevene režiimi liidri Aleksandr Lukašenko surma, kirjutab Reuters.

"Venemaa invasiooni tõttu Ukrainasse me lubame ajutiselt selliseid poliitilisi väljendusi, mis tavaliselt rikuvad meie reegleid, näiteks vihakõne nagu "surm Vene sissetungijatele". Me endiselt ei luba usutavaid üleskutseid vägivallale Vene tsiviilelanike vastu," ütles Meta pressiesindaja avalduses.

Üleskutsed liidrite surma kohta on lubatud vaid siis, kui need postitused ei sisalda muid sihtmärke ega tapmise kohta ja meetodit, seisab e-kirjas ettevõtte sisumoderaatoritele.

Sellega muudab ettevõte ajutiselt oma senist vihakõnepoliitikat.

Varem edastas Reuters, et Facebooki sisekirjade järgi on ajutised muudatused lubatud Eestis, Ukrainas, Gruusias, Venemaal, Lätis, Leedus, Poolas, Armeenias, Aserbaidžaanis, Ungaris, Rumeenias ja Slovakkias.

Hiljem täpsustas Meta tippjuht Nick Clegg, et muudatus kehtib vaid Ukrainas.

