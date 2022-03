Soomes kerkis kütuse hind üle 2,5 euro

Alates veebruarist on kütuse hinnad Soomes tõusnud 25-40 senti liitri kohta, mõnel pool on hind kerkinud üle 2,5 euro. Transporditööstus soovib ajutiselt biokütuse segamise kohustuse peatamist.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et valulävi on ületatud ja veokijuhid on hädas.

Eile pärastlõunal oli Soomes kõige kõrgem kütuse liitrihind 2,58 eurot. Diislikütuse keskmine hind oli 2,22 eurot, 95-oktaanisel bensiinil 2,2 eurot ja 98-oktaanisel bensiinil 2,29 eurot liitri eest. Alates veebruarist on diislikütuse keskmine hind kerkinud 40 senti.

Samas juhitakse tähelepanu, et hinnad muutuvad pidevalt ja tanklaketid muudavaid neid sageli, vahel ka mitu korda päevas.

Kütusehindade kiire tõus on pannud keerulisse seisu transpordisektori.

"Olukord on dramaatiline. Me ei ole kunagi varem midagi sellist näinud. Sõidame kahjumiga," ütles Soome logistikasektori esindusorganisatsiooni SKAL tegevjuht Anssi Kujala.

Eriti raske on veokijuhtidele diislikütuse hinnatõus, sest täislastiga suured veoautod võtavad 60-70 liitrit diislikütust 100 kilomeetri kohta. Talvel veelgi rohkem, märkis Kujala.

Soomes on tüüpiline transpordiettevõte väike perefirma, kes tegutseb 1-3 veokiga.

Kujala hinnangul peaks valitsus praeguses olukorras vähendama või sootuks peatama veofirmade kohustuse segada biokütust tavakütuse sekka, selleks et hinnatõusu ettevõtetele leevendada.

"Selle muudatuse mõju on raske täpselt hinnata, kuid see võiks olla umbes 30 senti liitri kohta," märkis Kujala.