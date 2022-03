The Times: Kreml vahistas Ukraina kaose tõttu FSB juhid

Väidetavalt pandi Venemaa spioonijuhid koduaresti, mis näitab, et president Putin soovib süüdistada julgeolekuteenistusi Ukraina vallutamise toppama jäämises, kirjutab briti ajaleht The Times.

Venemaa julgeolekuteenistuste juhtiva eksperdi sõnul vahistati FSB välisluureosakonna juht Sergei Beseda ja tema asetäitja Anatoli Boljuhh.

Andrei Soldatov, kes on FSB-d ja teisi agentuure jälgiva uurimisveebi Agentura kaasasutaja ja toimetaja, ütles, et FSB allikad kinnitasid mõlema mehe kinnipidamist.

Vahistamisi kinnitas The Timesile ka paguluses viibiv Vene inimõiguslane Vladimir Osetškin. Ta lisas, et FSB ohvitserid otsisid Moskva ümbruses läbi enam kui 20 kolleegi, keda kahtlustatakse ajakirjanikega suhtlemises.

"Nende läbiotsimiste ametlikuks aluseks on süüdistus Ukrainas kasutamiseks eraldatud raha omastamises," ütles Osetškin. "Tegelik põhjus on ebausaldusväärne, puudulik ja osaliselt vale teave Ukraina poliitilise olukorra kohta."

68-aastane Beseda juhib FSB viiendat talitust, mis vastutab luureandmete kogumise eest Ukrainas.

Ehkki FSB on ametlikult sisejulgeolekuteenistus, loodi viies teenistus 1990. aastate lõpus ehk ajal, mil Putin andis korraldusi endise Nõukogude Liidu riikides operatsioonide läbi viimiseks.

66-aastane Boljuhh juhib operatiivteabe osakonda, mis on osa viiendast talitusest.

The Timesi väitel oli ka üks Lääne ametnik vahistamistest teadlik, kuid ei suutnud neid kinnitada. Ta ütles: "Mõlemad mehed on mänginud mitu aastat olulist rolli Ukraina-vastastes luureoperatsioonides ja suure tõenäosusega mängisid olulist rolli Ukraina sissetungi kavandamisel. Kui väited vahistamise kohta on õiged, viitab see sellele, et Putin on tõsiselt mures FSB rolli pärast sõjalises kampaanias ja FSB kõrgematel tasanditel võivad toimuda olulised muutused."

Analüütik Soldatov on varem öelnud, et sissetungi eel Ukraina kohta koostatud FSB lõppraportid "lihtsalt ei ole õiged, mis on osa põhjusest, miks Venemaal on asjad nii halvasti läinud". Ta ütles, et nende hinnangud ukrainlaste toetusele Venemaa invasioonile ja riigi vastupanu ulatusele olid "kohutavalt valesti kalkuleeritud".

Samas lisas ta: "Probleem on selles, et ülemustel on liiga riskantne öelda Putinile seda, mida ta kuulda ei taha, mistõttu nad kohandavad oma teavet. See rätsepatöö toimub ilmselt kusagil FSB koloneli ja kindrali auastme vahepeal. Me ei saa välistada tõsiasja, et nende kohapealt kogutud luureandmed olid tegelikult väga head."

Eelmisel nädalavahetusel ilmus väidetavalt FSB ohvitseri kirjutatud aruanne. Autor kurtis ületöötamise üle ja et teda tehakse patuoinaks Venemaa edasitungi ebaõnnestumiste eest. Ta lisas: "Ma ei tea, miks vastutavad isikud otsustasid operatsiooniga jätkata, kuid nüüd viskavad nad meid metoodiliselt lõvide ette. Meid noomitakse analüüsi eest."