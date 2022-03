Uusi majutuspakkumisi Ukraina sõjapõgenikele saabus palju

"Kui praegu Eestisse jõudnud ligi 14 000 Ukraina põgenikust on suuremal osal Eestis lähedasi või tuttavaid, siis see olukord hakkab muutuma. Hakkab tulema rohkem inimesi, kes põgenevad lihtsalt esimesse ettejuhtuvasse kohta sõja eest varjule," rääkis Salla.

"Me kõik oleme näinud videosid Niine vastuvõtupunktist: seal on inimesed, kellel ongi ainult üks kilekott käes. Abivajadus on väga mitmekülgne: vaja on riideid, toitu, muud hädavajalikku," lisas ta.

Reedeks ootas SKA uute majutuskohtade pakkumisi. "Pakkumiste pilti pole veel jõudnud kokku võtta, aga neid tuli väga palju. Seal hulgas olid ka spordibaasid ja ühiselamud, kohad, kus inimestel on piisavalt turvaline. Inimesed on iga võimaluse eest tänulikud," rääkis Salla.

SKA nõudmised polnud väga spetsiifilised: seal sisaldus voodikoht ja toitlustamine kolm korda päevas.

"Tegime nüüd hanke just Lõuna-Eesti piirkonnale. Varasema hankega oli Lääne-Eesti hästi kaetud. Sinna on põhiline suunamine olnud Haapsallu ja Kuressaarde," lausus Salla.

Kohavalikul inimese enda soovi arvestada ei saa. "Kui ta saabub vastuvõtukeskusesse ja tal pole majutuskohta, siis antakse talle antud hetkeseisuga kindel majutuskoht. Inimesed tulevad ka lemmikloomadega ja soovime nad lemmikutega kokku jätta, sest see pakub inimestele emotsionaalset toetust. Loomad aga võivad sihtkohta muuta, sest kõik majutajad neid ei soosi," rääkis Salla.

Tema hinnangul on küsimus nädalates, kui ka Eesti peab hakkama sõjapõgenikke majutama võimlatesse. Ka Tallinki laevad on SKA-l võimalusena kaalumisel. "See on aga inimesele igal juhul parem, kui olla telgis kuskil Poola piiriäärses metsas," lisas Salla.