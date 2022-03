Kalev Stoicescu: Valgevene initsiatiiv sõtta sekkuda on väga madal

Olukord Ukrainas on raske, aga mitte lootusetu. Ukrainlastel on lootust kaitsta oma pealinna, kuigi seal käivad tugevad lahingud, rääkis AK erisaates rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu.

"Kõige hullem on olukord Mariupolis, mis hakkab varsti juba sarnanema Leningradi blokaadile. Seal on massihauad ja inimesed võitlevad toidu pärast. Humanitaarkatastroof juba toimub," rääkis Stoicescu.

Venemaa on rünnanud ka Lääne-Ukrainas asuvaid lennuvälju, et poleks enam võimalik sinna paigutada lennukeid nagu MiG-29, lausus Stoicescu. "Ma loodan, et need lennukid antakse Poolale. Seal on palju kaalutlusi mängus, sest neil lennukitel on oma roll ka Poola õhukaitses. Läbirääkimised käivad," lisas ta.

Valgevene võimalikku sõjalist rünnakut kommenteerides ütles Stoicescu, et valgevenelastel pole palju initsiatiivi sõtta astuda. "Nende ettevalmistus on halb ja moraal väga madal. Ka Venemaa üksuste moraal laguneb iga päevaga," rääkis Stoicescu.

Sellepärast on Putin tellinud kahuriliha mujalt, Bashar al-Assadi režiimilt Süürias. "Putin kirjutas alla otsusele lubada Ukrainasse Vene poolele sõdima "vabatahtlikke": ma kujutan ette, kuidas tehakse praegu Süürias vanglad tühjaks. Sest kui Bashar al-Assad on olnud kord Putini poolt päästetud, peab ju tema ka Putini päästma," rääkis Stoicescu.

Sõja kulgu need sõdurid tema hinnangul ei mõjutaks: "Need sõdurid tulevad Süüriast, nad ei oska sõdida sellistes klimaatilistes tingimustes, nagu on Ukrainas."

Stoicescu sõnul pole välistatud, et Putin kasutab Ukrainas keemiarelva, mille omamist ta Ukrainale ette on heitnud. "See on haige fantaasia: Ukrainal ei ole massihävitusrelvi, ei keemiarelvi ega bioloogilisi. Kõige absurdsem on, et neid süüdistusi teeb riik, kes neid relvi on kasutanud, kes on mürgitanud polooniumiga inimesi, nagu Navalnõi."

"Venemaal pole mingit häbitunnet. Ma usun, et nad võivad keemiarelva kasutada, et öelda, et näete Ukrainal oli keemiarelv. Kui USA läks Iraaki, siis oli samuti juttu massihävitusrelvadest, mida ei leitud. Erinevus on selles, et Venemaa võib keemiarelva seal kasutada, mida USA loomulikult ei teinud, ütles Stoicescu.

Stoicescu hinnangul on hetkel kõige tähtsam liitlaste ühtus, see peab säilima kasvõi hambad ristis. Samuti on sanktsioonid hetkel ebapiisavad: gaasi ja nafta ost peab peatuma.