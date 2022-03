Kogumiskampaaniate korraldajate sõnul on abi kogutud üllatavalt kiiresti

Eestlased on heldelt annetanud ukrainlaste heaks nii esmatarbeasju, meditsiinivahendeid kui ka raha. Kogumiskampaaniaid korraldavate organisatsioonide sõnul on suured annetused kogunenud üllatavalt lühikese aja jooksul.

Seejuures on palju annetanud nii eraisikud kui ettevõtted.

Laupäeva hommikuse seisuga on Eesti Punasele Ristile annetatud 3,1 miljonit eurot Ukraina abistamiseks. Lisaks rahale kogus Punane Rist hügieenitarbeid, voodipesu, tekke-patju-rätikuid. Hetkel kogumiskampaania ajutiselt lõpetati.

"Ainult Tallinnast ja Harjumaalt on koos 10 rekkatäit. Ootame, mis üle Eesti tuleb, ma olen kindel, et sealt tuleb sama palju veel. Lisaks on eraldi ettevõtted, kes neid uusi ja pakendis asju, mida me palusime, toodavad Eestis, on öelnud, et nad saavad panna pool rekat-reka veel peale," ütles Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.

Punase Risti kaudu annetatud asjad hakkavad Ukraina poole liikuma järgmise nädala keskel ja peaksid abi vajajateni jõudma järgmise nädala lõpuks. Samuti kogub Eesti Pagulusabi nii raha kui toidu- ja esmatarbekaupu Ukraina sõjapõgenikele. Pagulusabile on annetatud enam kui 1,5 miljonit eurot, millest 800 000 on juba saadetud edasi Ukrainasse kohapealsele partnerile.

"Ukrainas sees toetame haiglaid ja lasteasutusi erinevate tarvete ostmisel. Ja need rekad, mis lähevad Eestist teele, üritame need saada nii sügavale Ukrainasse sisse kui võimalik. Aga turvakaalutustel peame võib-olla jääma piirile pidama," ütles MTÜ Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus on kogunud Ukraina kaitsmisel kannatada saanud sõjameeste raviks ja taastusraviks täna hommikuse seisuga 1,15 miljonit eurot.

"Ja on ka läinud juba esimene täisvarustuses kiirabi ja üle antud Ukraina kaitseväe meditsiini teenistusele ja see sai täislaotud ka esmaseid meditsiinivahendeid," sõnas Riigikaitse Edendamise SA nõukogu esimees Toomas Luman.

Lumani sõnul eestlaste valmidus aidata teda ei üllata, küll aga üllatab see, et nii suur summa nii lühikese ajaga kogunes.

"Need on tulnud nii eraisikutelt kui ettevõtetelt. Enamus on 50-100 euro suurused. Aga meil on ka mõned väga suured annetused olnud. Kõige suurem oli 250 000 eurot ja ka eraisikutelt annetused ulatuvad tuhandetesse eurodesse," ütles Luman.

Lisaks on annetusi kogunud veel MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. See tähendab, et viie suurema organisatsiooni kaudu on Ukraina toetuseks Eestis juba rohkem kui 8,4 miljonit eurot annetatud.

"Eesti inimese heatahtlikkus tegelikult ei üllata, seda oleme näinud kriisides ennemgi. Ja ma arvan et see, et Eesti inimesed nii entusiastlikult toetavad Ukrainat, siis olgem ausad, ukrainlased ei sõda Ukraina eest. Nii see ongi. Nemad sõdivad vaba ja demokraatliku maailma eest praegu," ütles Luman.

Lisaks saab raha annetada rahvusvahelistele fondidele või toetada otse Ukraina sõjaväge.