FT: USA väidab, et Kreml palus Hiinalt Ukraina konflikti jaoks sõjalist abi

"Venemaa on taotlenud Hiinalt sõjavarustust ja muud abi alates sissetungi algusest," ütlesid USA ametnikud ajalehele Financial Times.

Asjaga kursis inimesed ütlesid Financial Timesile, et USA valmistub nüüd liitlasi hoiatama, kuna Hiina võib Venemaad aidata. "On märke, et Venemaal hakkavad teatud tüüpi relvad otsa saama," ütlesid USA ametnikud.

Valge Maja pole neid väiteid kommenteerinud. Hiina USA saatkonna pressiesindaja väitis, et pole kunagi kuulnud, et Venemaa on Hiinalt sõjalist abi palunud, vahendas Reuters.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan sõidab esmaspäeval Rooma. Ta kohtub seal oma Hiina kolleegi Yang Jiechiga. Sullivan hoiatas pühapäeval Hiinat, et "Peking ei aitaks Moskvat sanktsioonidest mööda hiilimisel."

"Me tagame, et Hiina ega keegi teine ei suuda Venemaale neid kaotusi hüvitada. Ma ei hakka avalikult avaldama, kuidas me seda tagame. Kuid me edastame selle Hiinale eraviisiliselt," ütles Sullivan.

Hiina väidab, et on Ukraina konfliktis neutraalne osapool. Kompartei pole Venemaa sissetungi hukka mõistnud. Kompartei juht Xi Jinping ja Venemaa juht Vladimir Putin kirjutasid veebruaris alla ühisavaldusele, milles kirjeldasid, et Pekingi-Moskva partnerlusel "pole piiranguid."