Leedu paigutab lisanduvad liitlasväed Valgevene ja Vene piirile

"Geopoliitilise olukorra muutumise tõttu saadab NATO täiendavalt tuhandeid sõdureid alliansi idaossa. Me loome kolm uut sõjaväe majutusala liitlaste majutamiseks Leedus: Pabrades, Kazlu Rudas ja Marijampoles," teatas Leedu kaitseministeerium esmaspäeval Twitteris.

Samast postitusest selgub, et neis asukohtades on ka praegu Leedu sõjaväe baasid.

As a result of the shifts in geopolitical situation, NATO is sending thousands of additional troops to the eastern part of the Alliance. We will create three new military camps to host our Allies in Lithuania: reinforcements will be welcomed in Pabradė, Kazlų Rūda & Marijampolė. pic.twitter.com/vUd7drA62e