Saksamaa suudaks oma brigaadi saata kriisi korral Leetu 10 päeva jooksul

Saksa kaitseministri Christine Lambrechti sõnul on oluline, et Saksa väed jõuaksid kriisi korral Leetu kiiresti.

"Seetõttu on olulised ka regulaarsed õppused," kinnitas Lambrecht Leedus olles, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Saksa kaitseminister Lambrecht ning Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas osalesid Leedus Saksa brigaadi eesmise juhtimispunkti avamisel.

Germany's decision to deploy the elements of the enhanced Vigilance Activity Brigade in Lithuania shows its strong commitment to security in the Baltic region. pic.twitter.com/LVPAVHzIP7