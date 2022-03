Huvi Venemaalt Eestisse tulla ja tööd leida on järsult kasvanud

Hanno Ahonen juhib ettevõtet MoveMyTalent. Tööjõu liigutamisega tegeleval ettevõttel on kiired ajad. Huvi Venemaalt Eestisse tulla on järsult kasvanud.

"See huvi on väga palju suuremaks läinud. Need, kel on võimalusi, proovivad iga kell sealt (Venemaalt – toim.) ära minna nii kiiresti kui nad saavad. Mul on praegu ootamas listis 48 inimest," ütles Ahonen.

Tarkvaraettevõte Pipedrive on samuti märganud Vene inseneride huvi suurt kasvu Eestis töötamise vastu.

"Huvi on päris selgelt märgata. Avalduste arv on umbes neli korda kasvanud. Inimesed otsivad kohta ja tööd väljaspool Venemaad üsna aktiivselt. See maht kasvab järjest," lausus Pipedrive`i tehnoloogiajuht Agur Jõgi.

Hinnanguliselt on Venemaalt viimase kahe nädalaga lahkunud 100 000–200 000 inimest. Venelaste väljarände huvi peegeldab nii Google´i otsingustatistika kui ka elav arutelu sotsiaalvõrgustikes riigist lahkumise võimaluste üle. Riigist lahkumine ei pruugi olla sugugi lihtne, isegi kui reisidokumendid on korras.

"Meile on tulnud informatsiooni, et võetakse telefon ära, vaadatakse läbi. Siis on juhtunud nädalavahetusel, et küsitakse lepingut vene keeles. Vahest isegi notariaalset kinnitatud, mis on väga kummaline," lausus Ahonen.

Euroopa Liit on sulgenud Venemaa lennukitele õhuruumi. Kahe nädala eest kahekordistus Lux Expressi reisijate arv Peterburist.

"Endiselt 60 protsenti sõidab siiapoole, 40 protsenti sinnapoole. Üheotsapileteid on enamik. Me oleme näinud eri kurioossumeid – inimesed tulevad viie kohvriga, üks inimene tuli ahjuga, et tulla jäädavalt," lausus Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel.

Jõukamad venelased püüavad lennukeelust mööda hiilida tellides Euroopa ettevõtetelt eralende. Selliste lendude vastuvõtmiseks on päringud Tallinna lennujaamale sagenenud.

"Meil on transpordiameti ja jõustruktuuridega kokkulepitud protsess, kuidas me neid lende käsitleme. Tänasel päeval turvalisuse huvides enamustest nendest lendudest me pigem keeldume," ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.