Pärnu uue silla ehitushankele laekunud pakkumused käivad linnale üle jõu

Eesti ettevõtete GRK Infra ja Merko ning Läti ehitusfirma ACBR Grupi pakkumused jäävad vahemikku 71,4 kuni 75,6 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu abilinnapea Meelis Kuke sõnul oleks linnale jõukohane ehitada sild 40 või äärmisel juhul 50 miljoni euro eest. Kukk lisas, et kuna ettevõtete pakkumused oluliselt ei erine, tuleb tõdeda, et praegu ongi hinnad linna jaoks liiga kõrged.

"Ega Pärnu linnal antud olukorras, kus hinnad sedavõrd palju meie kavandatud võimalusi ületavad, valikuvariante ei ole. On vaja lihtsalt aeg maha võtta, sest ühtegi suppi ei ole hea kuumalt süüa. Vaadata, kuhu suunas olukord areneb," rääkis Kukk.

Kuke sõnul jätkab linn oma kavandatud tegevustega. "Ma ise küll avaldan lootust ja usun, et ka see Ukraina olukord laheneb. Sellel küll on oma mõjud kogu inimtegevusele ja kogu maailmale, sealhulgas ehitustegevusele. Väga loota, et kui sõda lõpeb, siis ka kõik hinnad vajuvad sinna, kus nad olid, seda ma ei usu," ütles Kukk