TTJA piirab ligipääsu seitsmele Venemaa veebilehele

Resolutsiooni kohaselt kohustab TTJA sideettevõtetel blokeerida ning muuta seitsme veebilehe internetiühenduse teenus lõppkasutajatele kättesaamatuks.

Veebilehtede hulka kuuluvad ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru ja tass.ru.

Veebilehed on kättesaadavad Eesti territooriumil sideettevõtjate pakutava internetiühenduse teenuse kaudu.

TTJA on teatas, et on tuvastanud veebilehtedel sõjapropaganda levitamise ning agressioonikuriteo toimepanemise õigustamist ja toetamist ja vaenu õhutamist.

Ettekirjutuse kohustus kehtib 12 kuud. TTJA monitoorib ka edaspidi veebilehtede sisu.