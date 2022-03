USA senati resolutsioon mõistab Putini hukka kui sõjakurjategija

Resolutsiooni esitas vabariiklasest senaator Lindsey Graham ning seda toetasid nii vabariiklastest kui ka demokraatidest senaatorid, vahendasid Reuters ja The Guardian.

Resolutsioon julgustab Haagi Rahvusvahelist Kriminaalkohut (ICC) ja riike võtma Ukraina invasiooni ajal toime pandud sõjakuritegude uurimisel sihikule Vene sõjaväe.

"Me kõik siin kojas - demokraadid ja vabariiklased - ühineme, et öelda, et Vladimir Putin ei pääse vastutusest Ukraina rahva vastu toime pandud julmuste eest," ütles senati demokraatide liider Chuck Schumer enne hääletust.

Venemaa nimetab sõda Ukrainas sõjaliseks operatsiooniks Ukraina demilitariseerimiseks ja denatsifitseerimiseks. Putin on nimetanud Ukrainat ka USA kolooniaks, millel on nukuvalitsus ja millel pole iseseisva riigi traditsiooni.