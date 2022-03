Ida-Virumaal on Vene turism soikunud

Kui veel nädal aega tagasi jõudsid Vene turistid vaatamata sõjale Narva-Jõesuu ravispaasse, siis nüüd tõmbasid sanktsioonid Vene turismile kriipsu peale.

"Alates 12. märtsist, kui enam kaartidega maksta ei olnud võimalik, on turistide voog peatunud. Mõned üksikud kliendid kuidagi jõuavad, aga suuremas osas võib öelda, et Vene turism on lõppenud, vähemalt meie juures," rääkis Narva-Jõesuu ravispaa tegevjuht Karina Küppas.



Kolm aastat tagasi oli Vene turistide osakaal Ida-Virumaal veidi üle viiendiku. Pandeemiaga piiriülene turism soikus, kuid koroona kadumisega loodeti kiiret taastumist. Nüüd lükkas Ukraina sõda selle plaani aastateks edasi.

"Vene turism on lõppenud, selle peale enam loota ei saa. Praegu on lihtsalt niivõrd ebaselged ajad, saab natuke selgemaks, kui sõda võimalikult peatselt lõpeb. Kolm-viis aastat on ju kindel, nii et meie oma plaanid turismiklastrina mõtleme ümber," rääkis Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Venemaa asemel kavatseb Ida-Virumaa püüda turiste Soomest, kuid see pole kerge.

"Meie piirkond on niivõrd idas ja niivõrd piiri ääres, et turistid kahtlevad selle suuna suhtes ja see suvi Eesti turism peab taas lootma meie oma Eesti inimestele," rääkis Jalonen.

Siseturiste ootab ka Narva-Jõesuu ravispaa, sest Vene turisti peale ei loodetud Narva-Jõesuus juba ammu.

"Aastast 2014 me juba strateegiliselt ei saanudki arvestada selle turuga. See, et nad tulid raskel koroonaajal, muidugi see oli suurepärane, aga see hetkeks tuli ja nüüd ta läks. Me suhtume sellesse niimoodi. Ma arvan, et need ettevõtjad, kes panustasid Vene turismi tagasitulekule ei oleks pidanud seda tegema," nentis Küppas.

Tema sõnul on Ida-Viru spaadel Vene turismi soikumisest olulisemaid probleeme, nagu näiteks ülikõrged energiahinnad.