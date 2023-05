Aasta algul kasvas järsult Eesti kodanike reisimine Venemaale

Tänavu esimeses kvartalis kasvas Eesti kodanike reisimine Venemaale mullusega võrreldes 76 protsenti, kuid see pole endiselt jõudnud veel koroonakriisi eelsele tasemele.

Selle aasta esimese kolme kuuga sõitsid Eesti kodanikud Venemaale 43 755 korral, samas kui eelmise aasta esimeses kvartalis registreeriti 24 790 sellist piiriületust, selgub politsei- ja piirivalveameti (PPA) statistikast. Tegemist on Eesti kodanike idapiiri ületamiste koguarvuga, mitte kodanike arvuga, kes Venemaale sõitsid. Üks ja sama isik võis sel perioodil Vene Föderatsiooni (ja sealt tagasi) sõita mitu korda.

"Võrreldes eelmise aasta algusega on Eesti kodanikud tänavu tõepoolest hakanud Venemaad sagedamini külastama, kuid see on peamiselt tingitud koroonaviiruse piirangute kaotamisest. Möödunud aasta esimesel poolel kehtisid Covid-piirangud veel nii Eesti kui Vene poolel," selgitas ERRi- venekeelsele uudisteportaalile rus.err.ee PPA Kagu-Eesti piiripunkti juht Peter Maran.

Tema sõnul on statistikat pikemas perspektiivis vaadates näha, et praegu on Venemaale reiside arv ikka veel tunduvalt väiksem kui pandeemiaeelsel perioodil.

"Hetkel reisib Venemaale kaks kuni kolm korda vähem Eesti kodanikke kui enne koroonaviiruse pandeemiat ja Ukraina sõja algust. Eelneval kolmel aastal mõjutasid Venemaale reisimist oluliselt koroonaviirusest tingitud piirangud," ütles Maran.

Eesti kodanike Vene piiri ületamise statistika (iga aasta I kvartali andmed):

2023 – 43 755

2022 – 24 790

2021 – 60 910

2020 – 106 609

2019 – 116 719

Koroonaviiruse pandeemia ajal kehtestas Venemaa 18. märtsil 2020 välismaalastele sissesõidupiirangud. Need tühistati 15. juulil 2022.