Maimets: maskid peavad jääma kohustuslikuks

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul on piisavalt teaduslikke andmeid, mis tõendavad, et maski kandmine aitab elusid päästa.

"Elu on lihtsam kui üleeile, ent muretuks ma seda nimetada ei saa. Covid-19 tõttu haiglasse sattunute arv on tipust langenud kaks korda. Praegu on Covidi tõttu haiglas aga 240 inimest, neid sureb iga päev. Samuti on viiruspositiivseid meie seas protsentuaalselt rohkem kui kunagi varem," rääkis Maimets Vikerraadios.

Maimets toetab maskikohustuse püsimist. "Vähe on selgelt teaduslikku tõestust leidnud vahendeid, mis viiruse levikut tõkestavad. Maskide kandmisel haiglasse sattumine ja surmade hulk väheneb. Mõistlik on teha nagu teised riigid, kes on piirangud maha võtnud, aga maskid on jäänud," lausus ta.

Eks ta ühel päeval muutub vabatahtlikuks, aga täna on vara, andis Maimets siiski lootust, et maskist vabanemise päev kunagi tuleb.

Maimets rõhutas ka tõhustusdooside positiivset efekti ja olulisust. "Tõhustustoosid mõjutavad immuunsust väga hästi. Nii rahvusvahelised andmed kui ka Krista Fischeri uuringute tulemused näitavad, et kahe doosiga vaktsineeritud inimene satub haiglasse vähem ja suremus väheneb, kolmas doos mõjutab aga immuunsust veelgi positiivsemalt rakulise immuunsuse kaudu," rääkis Maimets.

Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmine meie Covid-19 pilti ei mõjuta. "Olin eile ühel koosolekul, mida juhatas Euroopa Liidu tervisevolinik, kus selgus, et teised riigid, kes on vastu võtnud oluliselt rohkem põgenikke, olulist Covidisse haigestumise muutust ei näe. Probleemiks seda ei peeta," rääkis Maimets.

"Lähme sügisele vastu optimismiga ent suvel tuleb töötada kõigi võimalike stsenaariumidega. Tegeleda vaktsineerimisega, haiglate personaliprobleemiga ja teiste muredega," ütles Maimets tulevikuplaanide kohta.