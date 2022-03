Sõjapõgenike abistamine vajab rohkem koordineerimist

Eesti inimesed tahavad väga sõjapõgenikke aidata ja abi andjaid on palju, seda kõike tuleks aga paremini koordineerida, leiab politsei- ja piirivalveameti hädaolukorra lahendamise staap. Eesmärk on, et põgenikud saaksid õigel ajal abi, mida nad kõige rohkem vajavad.

Niine tänava vastuvõtukeskuses jagavad vabatahtlikud infot, kuulavad muresid, aitavad valida riideid.

"Täna andsin ühele vanemas eas tädile sellised sussid, mida ta oli tund aega siin otsinud. Ja siis näed, kuidas nende väikeste susside pärast läheb inimesel silm märjaks ja tänab südamest, see on rohkem kui midagi võiks tahta selle töö eest," rääkis vabatahtlik Kati Kask.

Kask on ettevõtja, kes alustas vabatahtlikuna siin tööd eelmisel nädalavahetusel. Vabatahtlike tööruumid Niine tänaval meenutavad ladu, mille riiulitel leidub peaaegu kõike.

Salme kultuurikeskuse garderoobis, kuhu on asjad kogutud, on vabatahtlike ülesanne kogu see kraam sorteerida.

Niine 2 vabatahtlike koordinaator Sten Svetljakov ütleb, et vabatahtlike leidmisega pole muret. Inimesed tahavad aidata. "Inimeste huvi on meeletu olnud. Kui vaadata, et nädal tagasi põgenike keskus avati, siis meie koordinaatorite poolt loodi Facebooki leht, seal on meil üle 3000 liikme," rääkis ta.

Üle Eesti on vabatahtlike gruppe väga palju, ütleb politsei- ja piirivalveameti hädaolukorra lahendamise ühendstaabi vabatahtlike koordinatsiooni juht Viktor Saaremets. Töö koordineerimiseks tuleb selgitada, mismoodi vabatahtlikud üle Eesti saavad panustada ning millist abi põgenikud esmajoones vajavad.

"Me peamegi kaardistama kogu selle põgeniku tee alates Poolast kuni Eestini välja ja leidma juba täna selle, mida päriselt vaja on. Tegelikult ka need inimesed tulevad ühe kilekotiga ja neil ei ole rohkem mitte midagi," rääkis Saaremets.

Saaremetsa sõnul tuleb arvestada ka sellega, et sõjapõgenikud vajavad abi tõenäoliselt veel pikemat aega.

Tallinna vastuvõtukeskuse koormust vähendaks märgatavalt see, kui vastuvõtupunktid avatakse piiril, ütles Sten Svetljakov. Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Jako Salla ütles, et Iklas avatakse vastuvõtupunkt tõenäoliselt järgmisel nädalal.

"Inimesed võiksid Ikla piiripunktist väljuda juba ajutise kaitse ja elamisloaga. Täna tulles registreerima tuleb inimesel mitu asutust läbi käia enne kui ta abi kätte saab. Ehk et me loome Iklas kõik need tingimused, et inimene saaks abi palju kiiremini," ütles Salla.