Times: Saksa armee vajab veel rohkem raha, kui Berliin lubas

Saksamaa valitsus lubas veebruaris, et Ukraina sõja tõttu investeerib riik armee kaasajastamiseks 100 miljardit eurot. Ajaleht The Times kirjeldab Saksamaa armee kehva olukorda ja hindab, et Bundeswehr vajab veel rohkem raha.

Veebruaris lõpus lubas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et riik annab Ukraina sõja tõttu sõjaväele juurde hulga raha. Alates järgmisest aastast tõstab Berliin kaitse-eelarve üle kahe protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Valitsus lõi ka 100 miljardi suuruse erifondi sõjalisteks investeeringuteks. See on kaks korda suurem kui praegune Saksamaa kaitseeelarve.

Viimati kulutas Saksamaa sõjaväele kaks protsenti SKP-st külma sõja perioodil.

Scholz lubas, et luuakse võimekas ja ülimoodne Bundeswehr, mis suudab riiki usaldusväärselt kaitsta. Kulutuste suurenemist toetab umbes 78 protsenti Saksamaa valijatest.

Pärast Scholzi avaldust tõusid järsult ka Saksamaa relvafirmade aktsiate hinnad. Üks sõjaväeekspert kirjutas üleriigilisse lehte artikli, milles kutsus valitsust üles investeerima tipptasemel sõjalisse tehnoloogiasse. Need oleksid laserrelvad ja tehisintellekti abil töötavad radarisüsteemid, vahendas The Times.

Lähemal vaatlusel selgub aga, et Bundeswehr ei saa juurde tulevikurelvi.

Berliin proovib heastada osa kahjust, mis tekkis 30 aasta jooksul, kui armee oli alarahastatud, hindas The Times.

Külma sõja ajal oli Lääne-Saksamaa armee hästi varustatud. Pärast Berliini müüri langemist vähenes järsult armee rahastamine.

Saksamaa relvajõudusid kimbutavad juba hulk aastaid kroonilised hankeprobleemid, sõjaväel on puudu varustusest. Lennukid ei lenda, sõduritel pole laskemoona. Saksamaa kindralid kurdavad, et sõjavägi ei suuda vajadusel riiki kaitsta.

100 miljardit eurot on seetõttu pigem päästepakett, mitte investeering sõjaväe võimete arendamiseks. Seda raha kasutatakse kaitseeelarve suurendamiseks kahe protsendini järgmise nelja aasta jooksul. Pole selge, kuidas järgmised valitsused suudavad pärast 100 miljardi kulutamist nii suurt kaitseelarvet üldse säilitada, teatas The Times.

Scholzi valitsus pole veel täpsustanud, kuidas plaanib raha kulutada. Warwicki ülikooli sõjaekspert Georg Löfflmann koostas nimekirja, mida Saksamaa relvajõud hädasti vajavad. 20 miljardit eurot tuleb kulutada Bundeswehri laskemoonavarude taastamiseks.

"Kui Bundeswehr satuks tõsisesse lahingusse, siis saaks sakslastel laskemoon kolme päeva jooksul otsa," ütles Löfflmann.

Löfflmanni sõnul tuleb ülejäänud raha kulutada vananenud relvasüsteemide väljavahetamiseks. 80 Tornado hävitajat vahetatakse välja kuni 35 F-35 ja 15 Eurofighteri hävitaja vastu. Ekspertide sõnul läheb see maksma umbes 8-15 miljardit eurot. Uued transpordihelikopterid lähevad maksma veel umbes viis miljardit eurot.

Mõned eksperdid samuti kahtlevad, kas Saksamaa sõjaväe hanke agentuur suudab toime tulla varustuse uuendamisega.

"Ma ei usu, et me näeme Saksamaa võimete tohutut täiustamist. Me näeme relvajõude, mis suudavad teha seda, mida nad peaksidki suutma tegema. Nad täidavad lubadusi, mida Saksamaa on juba paberil andnud," ütles Löfflmann.