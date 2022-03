Sotsiaalkindlustusameti juht Indrek Holst lahkub ametist

Holsti viimane tööpäev on 31. märtsil. Holst läheb tööle erasektorisse.

Sotsiaalkindlustusamet on viimasel ajal saanud kriitikat nii sõjapõgenike vastuvõtmise kui ka pensionide kojukande probleemide pärast.

Holsti enda hinnangul on sotsiaalkindlustusamet saanud Ukraina sõjapõgenike abistamisega hakkama. "Loomulikult oleme teinud ka vigu, olukord on ju kogu riigile uus. Ja ma usun, et eksimine sellises olukorras on mõneti ka ootuspärane – oluline on, et sellest õpitaks. Erasektorisse naasmine on minu isiklik otsus."

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul tuleb Holsti lahkumine keerulisel ajal.

"Eesti pole kunagi pidanud vastu võtma nii paljusid põgenikke. Tulenevalt pidevast väliskeskkonna muutusest olemegi praeguseks nii ministeeriumi kui ka sotsiaalkindlustusameti töökorraldust agiilselt muutnud ja põgenike väga suure arvu tõttu on nüüdseks kasutusele võetud hädaolukorra lahendamise plaan, kus erinevad riigiasutused töötavad ühtse meeskonnana."

Indrek Holst alustas tööd sotsiaalkindlustusameti peadirektorina 1. märtsil 2021. Varasemalt töötas ta pikemalt SEB pangas elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimehena.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss.

Sotsiaalkindlustusamet sai veebruaris kriitikat, kui teenuseosutaja vahetamise tõttu viibis paljude inimeste pensionite kojukanne.