Ministeeriumi ettepanekul võiks tulevikus kevaditi raiuda vaid nooremat metsa

Riigimetsast lindude pesitsusajal puitu ei võeta, erametsadest küll. Möödunud aastal leidsid Eesti erametsaomanikud ja puidutööstused ennast olukorrast, kus keskkonnaamet asus arvukate kaebestute tõttu massiliselt raietöid peatama.

Keskkonnaministeeriumi ettepaneku kohaselt võiks tulevikus kevaditi raiuda vaid nooremat metsa.

"On selge, et kui mingisugused tööd toimuvad looduskaitsealadel või väga vanades metsades, siis sellel on linnustikule suurem mõju. Me väga loodame, et keskkonnaametit ei koormata üle nende kaebustega, sest muidu võib juhtuda, et kui sellistesse vähe linnurikastesse metsadesse tehakse väga palju kaebusi, siis nad ei jõua reaegeerida enam nendele metsadele, kus on linde väga palju," ütles keskkonnaminister Erki Savisaar.

Erametsaliidu juht Jaanus Aun ütles, et selgema reeglistiku paikapanek on hea mõte, kuid kuidas see päriselus ka rakendub, on omaette küsimus.

"Eks saab näha olema ja vaatame siis, kuidas keskkonnaamet reageerib. Mida me tahaksime, oleks võimalikult selged reeglid ja et selline mõistlik metsamajandamine kevadisel ajal jätkuks. Erametsaliidu poolt oleme tegelikult andnud metsaomanikele soovitusi, et pigem kevadel mitte raiuda. Aga kui ikka väga vaja on, et muidu ei saa, siis on seal erinevaid lindude häirimist maandavaid meetmeid, mida võiks ette võtta," rääkis ta.

Keskkonnaministeerium plaanib ka läbi viia uuringu, saamaks teada, kuidas kevaditi metsa raiumine lindude arvukust mõjutab. Looduskaitsjate hinnangul tuleks kevadine metsamajandamine siiski lõpetada. Lisaks on tõenäoline, et kevadised raietööde peatamised jätkuvad.

"Pigem tuleks metsa raiumisest kevadisel ajal hoiduda, sest igas metsas elavad ja pesitsevad linnud. Ja kõik nad saavad sellest häiritud, kui seal töid tehakse," ütles Eestimaa Looduse Fondi asejuht Siim Kuresoo.

Samas kiireid muutusi praegu oodata ei ole ja vähemalt sel kevadel toimetab sektor sarnaselt eelmisele aastale.