Vene võimude kinnitusel on riigis piisavad suhkru- ja tatravarud

Venemaa juhtkond püüab toiduvarusid kokku ostvat rahvast rahustada teatades, et riigis on piisavad suhkru- ja tatravarud.

"Nagu ka 2020. aastal (kui vallandus koroonapandeemia - toim.) tahan ma inimestele kinnitada: me oleme täielikult kindlustatud nii suhkru kui tatraga," ütles asepeaminister Viktorija Abramtšenko.

"Ei ole mingit vajadust paanikaks ja nende kaupade kokkuostmiseks. Kõigile jätkub piisavalt. Paanikaostud ainult destabiliseerivad toiduainete turgu," lisas peaminister Mihhail Mišustiniga kohtunud asepeaminister.

Abramtšenko on ka varem kinnitanud, et lääneriikide sanktsioonide alla langenud Venemaal ei teki toidupuudust, kuna riik on astunud samme selle tagamiseks.

Venemaal on teatatud suhkrupuudusest mõnes regioonis, kuna rahvas ostab seda massiliselt kokku. Võimud on pikendanud suhkrule kehtestatud ekspordikeeldu kuni 31. augustini ning kehtestanud tollimaksuvaba impordikvoodi kuni 300 000 tonni suhkru ja toorsuhkru tarnimiseks riiki, millega loodetakse ära hoida paanikast tekkivat toidupuudust.