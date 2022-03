Vanametall maksab Eestis rekordhinda

Vanametalli hind on tänaseks märgatavalt tõusnud ja jõudnud tasemele mida kunagi varem pole kokkuostudes olnud, ütles Kuusakoski Eesti ostujuht Toomas Kollamaa.

"Musta vanametalli hind on tänaseks tõusnud 420 eurole tonn, mis tegelikult aastatagusega teeb kasvu 62 protsenti ja kahe aasta tagusega, kui hind oli veel 120 eurot tonn on tänaseks juba kasv 250 protsenti. Need on väga suured, väga suured tõusud," sõnas Kollamaa.

Sõja tõttu on Ukrainas Mariupolis purustatud Euroopa suurim metallitööstus Azovstal. Tavapäraselt oli Ukraina Euroopa suuruselt viies terasetarnija. See on mõjutanud ka kokkuostetava mustametalli hinda.

"Tõusjaid on veelgi, kui me vaatame värvilise tööstusmetalle, siis nikkel on tegelikult ju väga-väga oluliselt tõusnud. Lausa niipalju tõusis, et börs pandi kinni. Nüüd teda jupikaupa uuesti lahti tehtud. Vase eest pakutakse Tallinnas kaheksa eurot kilo ja alumiiniumi eest 1,5-1,7 eurot kilo. Need on täiesti enneolematud hinnad," rääkis Kollamaa.

Kuna sõda kestab, on Kollamaa sõnul keeruline öelda, mis suunas vanametalli hinnad edasi liiguvad. Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu tõusid maailmaturul erinevate metallide hinnad järsult.

"Metallide hinnad kasvasid ka varem, aga märtsi alguses hinna tõusid järsult veel rohkem ülespoole. Selle peamiseks põhjuseks oli ühest küljest hirm, et Venemaa ei saa tarnida piisavalt ja samuti oli boikott. Paljud metallid, mis märtsi alguses tõusid, on praeguseks seal tipust allapoole tulnud," kommenteeris olukorda Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Hinnatõusu pidurdumisele aitas kaasa Hiina nõudluse vähenemine," ütles Mertsina. Veel enne sõda oli Venemaa impordi osakaal Eestis 13 protsenti. Metallide sissevedu moodustas sellest kümnendiku.

"Kõige suurema osakaaluga impordist on mustmetallid ja mustmetalltooted, kokku kaheksa protsenti. Lisaks alumiinium, aga teised metallid, mida Eesti impordib Venemaalt, on väga väikese osakaaluga. Võrreldes Venemaalt tulevate energiakandjate ja puidu ekspordimahtudega peaks metallidele olema uute tarnijate leidmine lihtsam," lisas Mertsina.