Taliban keelas Afganistani tüdrukutel keskkoolis käimise

Islamiorganisatsioon Taliban väitis hiljuti, et lubab haridust omandada kõikidel Afganistani kodanikel. Kolmapäeval muutis aga Taliban järsku meelt ja tuhandetel 12-aastastel ja vanematel tüdrukutel keelati kooli minna.

Afganistanis on kolmapäeval uue kooliaasta esimene päev. Hiljuti kutsus haridusministeerium kõiki lapsi üles kooli minema, vahendas The Times.

Taliban muutis aga järsku meelt. "Afganistani uus valitsus otsustas mitte avada koole tüdrukutele pärast kuuendat klassi," ütles kolmapäeval Talibani ametnik.

"Meil keelati siseneda. Ma olen väga kurb. Olin kooliks valmis ja oma kotti pakkides olin nii õnnelik. Nüüd öeldi, et ma ei saa tundi minna ja paluti tagasi pöörduda, see on väga kurb tunne," ütles Kabulis elav 15-aastane Sumaya Mohsini.

Afganistani riikliku õpetajate ametiühingu juhi Fazal Ahmad Fazali sõnul teatas Taliban, et muutuse otsus oli seotud koolivormiga.

"Vormiriietus on lihtne probleem. Ma eeldan, et probleem on milleski muus," ütles Fazal.

Ametiühingu esindajad kohtuvad laupäeval haridusministriga.

"See ei mõjuta mitte ainult õpilasi, vaid ka õpetajaid. Paljud õpetajad jäävad tööta. Samuti häirib õpetajaid, et paljud õpilased jäävad haridusest ilma," ütles Fazal.

Haridusministeeriumi pressiesindaja Aziz Ahmad Reyan ütles kolmapäeval, et ministeerium sai teada teisipäeva õhtul, et tüdrukud siiski kooli minna ei saa.

"Ma ei saa rohkem kommenteerida. Afganistani Islami Emiraadi (IEA) kõneisik Zabihullah Mujahid annab selle probleemi kohta rohkem informatsiooni. Ma ei tea, millal koolid uuesti avatakse. See sõltub IEA juhtkonnast," ütles Aziz Ahmad Reyan.