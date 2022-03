Koalitsioon asub järgmisel nädalal lisaeelarvet koostama

"Tahame lisaeelarvega kiiresti edasi liikuda. Sellega seoses on kesksed kaks teemat. Esiteks laiapindse riigikaitse kulud, kus otsus tuleks teha juba enne lisaeelarve vastu võtmist, kuna sellega on kiire," rääkis Aab ERR-ile. "Järgmisel nädalal lepime kokku ka lisaeelarve koostamise protsessis, esmaspäeval vaatame sellele otsa," lisas ta.

Kommenteerides koalitsioonierakondade erimeelsusi riigikaitse küsimustes, ütles Aab, et paljuski on koosmeel Keskerakonna ja Reformierakonna vahel niikuinii olemas: "Ega me ju ei vaidle selle paketi üle, mille kaitseministeerium on lauale käinud."

"Aga tõsisem vaidlus on endiselt keskmaa õhutõrje osas," lisas minister. "Aga me üritame leida seda kokkulepet kiiresti."

Keskerakonna esindajad on korduvalt rääkinud vajadusest luua kaitseväele keskmaa õhutõrje võimekus, reformierakondlased on seni soovitanud kuulata eelkõige kaitseväge, mille juhid on aga öelnud, et lisanduva rahaga on Eesti kaitsmiseks efektiivsemaid võimalusi.

Aab rääkis ka sellest, et nii laiapindse riigikaitse lisakulud kui ka näiteks energeetikajulgeoleku teemad sisalduvad lisaeelarves, kuid kanduvad ka riigieelarve strateegiaga (RES) edasi järgmistesse aastatesse.

"Meenutan, et lisaeelarvega kaetakse selle aasta kulud. Laiapindse riigikaitse otsus hõlmab ka järgmise aasta kulusid. Võib-olla ka osa kriisideks valmistumise kulusid nagu energeetikat ja energiajulgeolekut puudutav on selle aasta lisaeelarve teema, aga põhimõtteliselt me otsustame, et need tulevad RES-iga lahendada. Siin ongi väga erinevad lahendused, erinevatel teemadel," rääkis minister.

Aabi sõnul soovib Keskerakond kindlasti tegelda ka hinnatõusu leevendamise teemaga, püüdes leida Reformierakonnaga kokkulepet aktsiiside vähendamiseks või näiteks toimetulekutoetuste tõstmiseks.

"Lisaks veel ka kerksuse küsimused eri valdkondades, mis puudutavad ettevalmistusi julgeolekukriisideks. See on ka lisaeelarve või järgmiste aastate eelarve küsimus. Need numbrid täpsustavad," märkis ta.

"Järgmisel nädalal hakkame täpsemate teemade ja numbritega tööle, laiad teemad on teada," ütles Aab.

Küsimusele, millal lisaeelarve valmida võiks, vastas Aab, et see on nädalate küsimus. Tõenäoliselt esitab rahandusminister esmaspäevaks lisaeelarve vajaduste ja võimaluste kohta ülevaate ning ka eeldatava ajakava, lisas minister.