Teadur: Eesti inimesed tarbivad liigselt soola

Naiste soovituslik soolakogus ühes päevas oleks üks teelusikatäis ehk viis grammi, mehed võivad süüa täpselt grammi rohkem. Aga TAI uuringu kohaselt suudab nii vähese soolaga piirduda vaid iga kolmas naine ja kümnes mees.

"Tulemused on ikkagi – ehmatavad on palju öelda, aga Eesti inimesed tarbivad liigselt soola ja ka keskmised päevased kogused ületavad soovituslikke koguseid üsna kõvasti," ütles TAI teadur Anu Aaspõllu.

"Umbes 20 protsenti inimestest on sellised, kes ei lisa söömise käigus toidule soola täiendavalt, mis on tegelikult küllaltki väike protsent, enamasti harva lisatakse umbes 60 protsendil juhtudest, istud ja lisad soola ilma, et sa oled maitsnud isegi," lisas ta.

Aaspõllu sõnul inimesed ise ei adugi, kui palju soola nad päevas söövad. Kui neil paluti seda hinnata, siis kaks-kolmandikku uskus, et päevane kogus jääb normi piiresse.

"Soola ületarbimine viib selleni, et vedelik kehas hakkab peetuma ja kui vedelik välja ei saa, siis ei saa välja ka jääkained ja sellest tekib surnud seis, tekivad tursed, tekivad ülerõhk ja kõige sagedamini tõesti viib kõrgvererõhktõveni," selgitas perearst Diana Ingerainen.

Igal teisel uuringus osalenud mehel oligi probleeme liiga kõrge vererõhuga, kusjuures Eurostati 2018. aasta andmetel on Eesti kõrgvererõhutõve suremuskordaja 100 000 elaniku kohta Euroopa kõrgeim.

Suur osa liigsest soolast saadakse kas poest valmis- või pakendatud toitu ostes.

Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektori Tagli Pitsi sõnul on sellel mitu põhjust. Ühest küljest on inimesed soolase maitsega harjunud, teisalt on tegu kõige lihtsama säilitusainega. See on ka põhjus, miks vahel värskesse lihasse või hakklihasse seda lisatakse.

"Võib-olla mõnikord ka selleks, et toodet odavamaks teha, sest sool aitab endaga ka vett siduda ja on võimalik toote enda massi vähendada selle võrra, et paned sinna soola ja vett," ütles Pitsi.

Mitme toote puhul pole neid võimalik ilma soolata tehagi ja Pitsi sõnul näiteks leibades on Eesti tootjad soolakoguse suutnud viia miinimumini.

"Ma pean seda ka rõhutama, et ei ole niimoodi, et me soola üldse ei peaks tarbima. Kindlasti see on eluliselt oluline element. Meil organism ei toimi, rakud ei toimi, aga liigne soola tarbimine on see, mis hakkab probleeme tekitama," ütles Aaspõllu.

Esimese nii põhjaliku soolauuringu tulemused selguvad suveks ja siis antakse soovitused tootjatele ja sööjatele.

Inimeste soolatarbimist uurivad teadlased on saanud pahandada, et tegelevad poliitilise tellimustööga, sest miks muidu uurida soola kahjulikkust ajal, kui poes seda napib. Tervise Arengu Instituudi jätku-uuringu eesmärk on siiski anda nii inimestele kui ka toidutootjatele soovitusi soola koguse vähendamiseks.