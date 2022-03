Ukraina lastele avati Eestis psühholoogide nõuandeliin

Eestis õpib neljapäeva seisuga 622 Ukraina sõja eest põgenenud last, kes õpivad eri koolides. Neist üle poole ehk 332 last õpib eestikeelses koolis, veerand ehk 167 last on keelekümblusega klassis, pisut vähem ehk 117 last on venekeelses koolis ning kuus last õpib Eestis inglise keelses koolis.

Suur osa lastest õpib põhikoolis ehk 473, peaaegu sada last on lasteaias, gümnaasiumiastmes on 44 noort ning 13 noort jätkab kutse saamist kutsehariduskoolis.

Haridus ja teadusministeerium (HTM) teeb koostööd nii kolleegidega Ukrainas kui ka Ukraina suursaadikuga Eestis, et aidata siia jõudvate laste haridustee jätkamist.

"Kui meie minister kohtus Ukraina haridusministriga, siis tema üks peamine palve oli, et kuna lapsed on traumaatilise kogemuse saanud, et me pakuksime nendele psühholoogilist nõustamist. Selle me oleme loonud, meil on tasuta ukrainakeelne infoliin avatud. See on nii lastele, vanematele kui ka haridustöötajatele. Meile on teada, et üle 300 haridustöötaja on jõudnud Ukrainast, neid meie koolid võivad võtta abiõpetajana tööle, ka nendel võib tekkida vajadus psühholoogilise abi järele," rääkis HTM-i asekantsler Liina Põld.

Tasuta ukrainakeelne koolipsühholoogide nõuandeliin numbril 1227 on avatud igal kolmapäeva õhtul kella neljast kuni kaheksani. Telefoni teel nõustamist pakutakse vähemalt aasta lõpuni ehk detsembrini.

"Kõnesid võtavad vastu Eestis töötavad koolipsühholoogid, ehk siis need inimesed, kel on Eestis elamise taust ja haridussüsteemi taust ja kes valdavad ukraina keelt. Praegu me ei ole sinna kaasanud neid psühholooge, kes on ise Ukrainast siia põgenenud," ütles koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu.

"Kindlasti selline telefoninõustamine ei ole piisav, kuigi me pakume vajadusel ka järelnõustamise võimalust. Kindlasti on selliseid lapse ja ka täiskasvanuid, kes vajaksid silmast silma kontakti ja pikema ajalist psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat," lisas Maikalu.

Ukrainakeelse nõuandeliini kõrval jäävad avatuks ka eesti- ja venekeelne koolipsühholoogide infoliin, mille koormus on samuti suurenenud.

"On päris palju kõnesid, mis on seotud sõjaärevusega ja ka muud vaimse tervise probleemid on pisut võimendunud praeguse sõjakriisiga," nentis Maikalu.

Kuigi haridusasutused tegelevad väga tõsiselt sellega, et leida koolidesse nõustajaid ja psühholooge, ei ole neid piisavalt. Seaduse järgi peaks igas koolis olema psühholoog, praeguse seisuga on neid vaid pooltes.